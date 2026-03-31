FOTO Ninjani žele park-šumu, investitori vide milijune: Što će biti sa vojnom bazom Šepurine?

Što će biti s bivšom vojnom bazom Šepurine nakon što je isprva prije nešto vise od godinu dana uvrštena u Odluku o nekretninama od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, ali i nakon što je Vlada RH donijela odluku o sanaciji Šepurina vrijednoj gotovo 4,5 milijuna eura? Svi se raduju sanaciji pravog ekocida nastalog dovoženja ogromnih količina otpada na iznimno atraktivnu lokaciju uz more. Rije je o lokaciji na površini od približno 170 hektara, no nitko zasad ne potvrđuje koji je plan za dalje. Ninjani na čijem su Šepurine područje imaju svoje želje, no s obzirom na činjenicu da se prostorno-planski Šepurine nalaze unutar građevinskog područja njihova želja za park šumom mogla bi istodobno ostati samo na želji i nije nemoguce da neki jaki turistički investitor pokaže interes i “iskešira” ogroman novac za novo turističko naselje.
Ali i ratno je vrijeme i logično je da su se na Zadarskom području zapitali je li “baš sad” odluka o sanaciji možda i najava obnove raketne baze iz koje je okupatorska tzv.JNA razarala zadarsko područja, a nakon što su podvili rep, Šepurine podsjetimo postale obučni centar za hrvatske ratne zapovjednike, tvornica hrvatskih heroja, kadra koji je predvodio našu vojsku u pobjedničkim akcijama Bljesak i Oluja. I dalje se u Šepurinama naime nalazi avionska pista dulja od 1,1 kilometra, a s obnovom i s manjim produljenjem u Šepurine bi osim helikoptera mogli slijetati i borbeni avioni, vrlo je blizu NATO baza… No, iz MORH-a koji su bazu napustili 2008.godine predali su je ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, i evo što oni ističu u svom odgovoru na upite Večernjeg lista što će biti s Šepurinama.
- S obzirom na to da su nekretnine od strateškog značaja one od čijeg se korištenja ili raspolaganja može očekivati značajna financijska, društvena ili druga korist, ova lokacija svojim obilježjima u potpunosti ispunjava sve propisane kriterije.
Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske uveden je strateški pristup upravljanju ovakvom imovinom. To podrazumijeva da će se, prije donošenja odluke o raspolaganju, provesti sveobuhvatna analiza koja uključuje i aktivno sudjelovanje predstavnika područne i lokalne samouprave. Potvrđujemo i kako je Ministarstvo upoznato s inicijativom za proglašenje predmetnog prostora park-šumom, no Ministarstvo ne može intervenirati u tom pogledu, budući je isto u nadležnosti jedinice lokalne samouprave - ističu iz Vlade RH, a u vezi sa zemljištem za koje je podnesen zahtjev za povrat, napominju da se ono nalazi u zapadnom dijelu obuhvata, uz samu obalu.
- Riječ je o manjem dijelu ukupnog područja, čiji se opseg postupno smanjuje kako nadležni upravni odjel Zadarske županije rješava predmete temeljem zaprimljenih zahtjeva - istakli su i naveli da je za sanaciju Šepurina nadležan Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Osim iz ovih informacija iz kabineta potpredsjednika Vlade i ministra objavljeno je podsjetimo da je na 154. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena odluka o sanaciji lokacije onečišćene otpadom na prostoru bivše vojarne Šepurine, te da je nakon dugog razdoblja postignut dogovor o uklanjanju otpada s ove važne lokacije.
- Grad Nin, uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, poduzeo je sve potrebne aktivnosti – izrađen je geodetski elaborat količine otpada te plan njegova uklanjanja s prostora bivše vojarne Šepurine. Procijenjena količina odloženog otpada iznosi 37.943,30 m³ u obuhvatu zahvata veličine 1.871.914,85 m2. Vlada Republike Hrvatske osigurala je financijska sredstva za provedbu sanacije u ukupnom iznosu od 4.427.064,66 eura. Ova Odluka predstavlja važan korak u rješavanju dugogodišnjeg problema i početak novog poglavlja za ovaj prostor. Izuzetno se veselimo ovom iskoraku te zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske na uspješnoj suradnji – istakli su iz ninske gradske uprave, a ninski gradonačelnik Emil Ćurko je pak Večernjem listu prošli tjedan izjavio da proces sanacije još nije počeo i da nakon odluke Vlade RH slijedi potpis Ugovora između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Nina u kojem će se urediti međusobna prava i obveze sukladno općim aktima Fonda.
- Nakon potpisa Ugovora Grad Nin se obvezuje pokrenuti postupak javne nabave za provedbu aktivnosti sanacije najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu Odluke Vlade RH sa 154. sjednice te rok završetka radova na sanaciji iznosio bi 10 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora o nabavi i izvođenju radova - istakao je za Večernji list Ćurko dodajući da Grad Nin prije svega želi da se taj prostor očisti i da konačno prestane devastacija te da ga se sačuva za buduće generacije, kao i da se konačno riješe imovinsko pravni odnosi ili odvoji sporno od nespornog vlasništva i da se prostor da na upravljanje Gradu Ninu, budući da netko mora preuzeti kontrolu nad prostorom nakon sanacije jer u protivnom, kako je istakao, strah ga je da bi se ponovno mogle dogoditi iste neželjene posljedice za okoliš.
investitori pokupe vrhnje, lokalcima ostanu troškovi i nered. turizmu treba početi zavrtati ruku. zbog turista, turizma općenito, uništava se priroda. to je ključno. gradi se na zelenim zonama, umjesto da se ograniči na već postojeće izgrađeno zemljište. zelenilo čuvajmo. treba nam. a prvi red do mora... halo, to treba onemogućiti totalno. zbog turizma troše se enormne količine fosilnih goriva, jer putovanje da bi nešto doživjeli, novo iskustvo, stvara otpad, i priznajmo već jednom da turizam nije ekološki osviještena djelatnost. gledajte kod nas, u šumama grade kojekakve kućice, naselja, kao neki ljudi traže mir... da, ali taj mir ste uzeli nekome tko tu živi, životinjama. ninjani, počistite tu državnu sramotu i imajte neki park, zelenilo, nemojte dozvoliti gradnju, ionako je kod vas većina već podosta uništena tom gradnjom. ninska plaža, kraljičina, pješćana, je upropaštena sa sadržaji, što u onoj prirodnoj lijepoj pješćanoj plaži ima raditi kafić restoran radi kojeg nestaje i to malo grmlja uz plažu? što tamo ima raditi aqua park, u onoj plitkoj blatnjavoj vodi? pedaline... ona je bila najljepša baš bez ikakvih sadržaja. izgradili ste lukobran, zaštitili otočić. super. ali sad valovi tuku po jedinom resursu koje imate, plaži. svake godine se plaža povuče za 1-2 metra. uskoro ćete u blatu završiti. što onda?