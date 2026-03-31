FOTO Ninjani žele park-šumu, investitori vide milijune: Što će biti sa vojnom bazom Šepurine?

Što će biti s bivšom vojnom bazom Šepurine nakon što je isprva prije nešto vise od godinu dana uvrštena u Odluku o nekretninama od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, ali i nakon što je Vlada RH donijela odluku o sanaciji Šepurina vrijednoj gotovo 4,5 milijuna eura? Svi se raduju sanaciji pravog ekocida nastalog dovoženja ogromnih količina otpada na iznimno atraktivnu lokaciju uz more. Rije je o lokaciji na površini od približno 170 hektara, no nitko zasad ne potvrđuje koji je plan za dalje. Ninjani na čijem su Šepurine područje imaju svoje želje, no s obzirom na činjenicu da se prostorno-planski Šepurine nalaze unutar građevinskog područja njihova želja za park šumom mogla bi istodobno ostati samo na želji i nije nemoguce da neki jaki turistički investitor pokaže interes i “iskešira” ogroman novac za novo turističko naselje.

Ali i ratno je vrijeme i logično je da su se na Zadarskom području zapitali je li “baš sad” odluka o sanaciji možda i najava obnove raketne baze iz koje je okupatorska tzv.JNA razarala zadarsko područja, a nakon što su podvili rep, Šepurine podsjetimo postale obučni centar za hrvatske ratne zapovjednike, tvornica hrvatskih heroja, kadra koji je predvodio našu vojsku u pobjedničkim akcijama Bljesak i Oluja. I dalje se u Šepurinama naime nalazi avionska pista dulja od 1,1 kilometra, a s obnovom i s manjim produljenjem u Šepurine bi osim helikoptera mogli slijetati i borbeni avioni, vrlo je blizu NATO baza… No, iz MORH-a koji su bazu napustili 2008.godine predali su je ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, i evo što oni ističu u svom odgovoru na upite Večernjeg lista što će biti s Šepurinama.

- S obzirom na to da su nekretnine od strateškog značaja one od čijeg se korištenja ili raspolaganja može očekivati značajna financijska, društvena ili druga korist, ova lokacija svojim obilježjima u potpunosti ispunjava sve propisane kriterije.

Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske uveden je strateški pristup upravljanju ovakvom imovinom. To podrazumijeva da će se, prije donošenja odluke o raspolaganju, provesti sveobuhvatna analiza koja uključuje i aktivno sudjelovanje predstavnika područne i lokalne samouprave. Potvrđujemo i kako je Ministarstvo upoznato s inicijativom za proglašenje predmetnog prostora park-šumom, no Ministarstvo ne može intervenirati u tom pogledu, budući je isto u nadležnosti jedinice lokalne samouprave - ističu iz Vlade RH, a u vezi sa zemljištem za koje je podnesen zahtjev za povrat, napominju da se ono nalazi u zapadnom dijelu obuhvata, uz samu obalu.

- Riječ je o manjem dijelu ukupnog područja, čiji se opseg postupno smanjuje kako nadležni upravni odjel Zadarske županije rješava predmete temeljem zaprimljenih zahtjeva - istakli su i naveli da je za sanaciju Šepurina nadležan Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Osim iz ovih informacija iz kabineta potpredsjednika Vlade i ministra objavljeno je podsjetimo da je na 154. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena odluka o sanaciji lokacije onečišćene otpadom na prostoru bivše vojarne Šepurine, te da je nakon dugog razdoblja postignut dogovor o uklanjanju otpada s ove važne lokacije.

- Grad Nin, uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, poduzeo je sve potrebne aktivnosti – izrađen je geodetski elaborat količine otpada te plan njegova uklanjanja s prostora bivše vojarne Šepurine. Procijenjena količina odloženog otpada iznosi 37.943,30 m³ u obuhvatu zahvata veličine 1.871.914,85 m2. Vlada Republike Hrvatske osigurala je financijska sredstva za provedbu sanacije u ukupnom iznosu od 4.427.064,66 eura. Ova Odluka predstavlja važan korak u rješavanju dugogodišnjeg problema i početak novog poglavlja za ovaj prostor. Izuzetno se veselimo ovom iskoraku te zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske na uspješnoj suradnji – istakli su iz ninske gradske uprave, a ninski gradonačelnik Emil Ćurko je pak Večernjem listu prošli tjedan izjavio da proces sanacije još nije počeo i da nakon odluke Vlade RH slijedi potpis Ugovora između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Nina u kojem će se urediti međusobna prava i obveze sukladno općim aktima Fonda.

- Nakon potpisa Ugovora Grad Nin se obvezuje pokrenuti postupak javne nabave za provedbu aktivnosti sanacije najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu Odluke Vlade RH sa 154. sjednice te rok završetka radova na sanaciji iznosio bi 10 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora o nabavi i izvođenju radova - istakao je za Večernji list Ćurko dodajući da Grad Nin prije svega želi da se taj prostor očisti i da konačno prestane devastacija te da ga se sačuva za buduće generacije, kao i da se konačno riješe imovinsko pravni odnosi ili odvoji sporno od nespornog vlasništva i da se prostor da na upravljanje Gradu Ninu, budući da netko mora preuzeti kontrolu nad prostorom nakon sanacije jer u protivnom, kako je istakao, strah ga je da bi se ponovno mogle dogoditi iste neželjene posljedice za okoliš.