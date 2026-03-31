Izvan pozornice Porina: trenuci koji su dali dušu glazbenom tjednu

Jedan od najemotivnijih trenutaka uoči finalne večeri bila je dodjela Porina za životno djelo, posthumno, obitelji Krste Jurasa. U intimnoj atmosferi restorana Zrno Soli u Splitu, daleko od kamera, priznanje je preuzela njegova obitelj, a večer se pretvorila u dostojanstveno prisjećanje na autora čiji je opus trajno obilježio domaću glazbu. Takvi trenuci podsjećaju kako Porin nije samo nagrada za aktualne uspjehe, već i prostor kolektivne memorije.

Ćakula sa splitskim autorima

Nakon dodjele uslijedio je razgovor o dalmatinskoj pismi i autorskoj tradiciji Splita, u kojem su sudjelovali Ivo Jagnjić, Pero Kozomara i Tomislav Mrduljaš, dok je razgovor moderirao Milan Majerović-Stilinović. U opuštenoj, ali sadržajnoj atmosferi otvorene su teme o nasljeđu, inspiraciji i kontinuitetu stvaranja.

Poseban trenutak večeri bio je kada je Majerović-Stilinović autorima uručio simbolične podsjetnike na njihove autorske početke – prve prijave glazbenih djela u sustav HDS ZAMP-a iz devedesetih godina. Taj mali povratak na početak karijera izazvao je osmijehe i evocirao uspomene, ali i podsjetio koliko su njihove pjesme desetljećima utkane u kolektivnu memoriju publike.

Glazbeni dio večeri dodatno je zaokružio sastav TransAkustik, izvodeći pjesme autora sudionika razgovora i podsjećajući na snagu i emotivnost dalmatinske pisme kada se vrati svojim osnovama.

Panel Platforme PRiča

Sličnu razinu iskrenosti ponudio je i panel u sklopu Platforme PRiča, koji je otvorio temu pjesama koje mijenjaju život. U razgovoru koji se odvio u Splitska Coffee & Co. sudjelovali su Matija Cvek, Saša Antić, Iva Ivković Ivanišević i Tomislav Mrduljaš, uz moderaciju Antonija Blaće. Umjesto klasičnih, unaprijed uvježbanih odgovora, publika je imala priliku čuti osobne priče – o pjesmama koje su obilježile njihove privatne i profesionalne trenutke, o krizama u kojima je glazba bila oslonac, ali i o onim tihim, gotovo neprimjetnim situacijama u kojima jedna pjesma promijeni perspektivu.

Razgovor se prirodno prelijevao iz intimnih sjećanja u širu sliku industrije – o tome kako nastaju pjesme koje traju, koliko su autentičnost i emocija danas važni, ali i kako se publika mijenja. Panelisti su se dotaknuli i odnosa između izvođača i publike, priznajući da su upravo najosobnije pjesme često one koje najjače odjeknu.

Dodatnu dimenziju cijelom tjednu dali su i partneri Porina – Kutjevo, Pienna, Auto Hrvatska i Cetina – koji su svojim sudjelovanjem podržali ne samo dodjelu već i atmosferu susreta i neformalnih druženja, upravo onih trenutaka u kojima se glazbena scena najprirodnije povezuje.

Upravo kroz takve trenutke – izvan reflektora, ali blizu suštine – Porin iz godine u godinu potvrđuje da je više od nagrade: prostor susreta, sjećanja i priča koje ostaju, ali i rijetko glazbeno događanje na kojem glazba postaje iskustvo koje se dijeli.