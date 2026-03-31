Svjedok na suđenju Mamićima: Mario je rekao da će njemu direktno dati novac nakon što potpišu ugovor

Saslušanjem svjedoka Sidiropoulosa Lefterisa nastavljeno je na Županijskom sudu u Osijeku suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću za izvlačenje novca iz Dinama. Svjedok je govorio o transferu Francka Manga Guele u Dinamo.

- Pretpostavljam da sam na sud pozvan radi transfera jednog igrača. S obzirom da je to bilo prije 20 godina, ne sjećam se svih detalja. Guelin transfer bio je na početku moje karijere i to je bio jedan od prvih transfera koje sam obavio. Guela je tada bio jedan od najboljih igrača grčke lige. Bio je vrlo mlad, razgovarao sam s dosta klubova, razgovarao sam s jednim agentom iz Njemačke. Agent Zelić me kontaktirao za dva kluba, prvi je bio Hoffenheim, a drugi je bio Dinamo Zagreb. On me povezao s kontaktom za Dinamo Zagreb, a to je bio Mario Mamić. Pregovori vezano za transfer su bili u siječnju ili veljači 2007., dok je sam ugovor potpisan krajem svibnja ili u lipnju, ne sjećam se točno - ispričao je na sudu Lefteris.

Mamićev odvjetnik Filip Glavaš upitao je u kojem je klubu igrao Guela kada ga je upoznao, a on je rekao da je igrao u lokalnom grčkom klubu. - Guela je u Dinamo došao iz kluba Kerkira na Krfu - rekao je te dodao da u to vrijeme nije imao službenu licencu Fife. - U to vrijeme se u Grčkoj moglo raditi bez takvih formalnosti, no Guela je bio moj igrač kojeg sam ja zastupao - rekao je svjedok i dodao da nisu imali nekakav službeni ugovor, no da su svi znali da je on njegov igrač. Glavaš ga je upitao je li mu poznata tvrtka Real Sports Management.

- Kada je Guela potpisao ugovor, mislim da je bio logo na njemu od te tvrtke, mislim da je to tvrtka Marija Mamića. Da bi se nastavilo s pregovorima bilo je nužno da Guela prava prenese na tvrtku Marija Mamića - rekao je Lefteris, a nakon što mu je odvjetnik pokazao ugovor, rekao je kako potpis izgleda kao da je Guelin.

- Meni je Mario Mamić poslao nacrt ugovora između Guele i njegove tvrtke i to je bilo nužno kako bi se pregovori nastavili. Kad je Guela to potpisao, ja sam ugovor vratio Mariju Mamiću - rekao je.

Kad je Guela došao u Dinamo, je li Dinamo platio odštetu grčkom klubu ili?, upitao je. - Bio je slobodan igrač, nije bio vezan ugovorom za klub u Grčkoj - rekao je Lefteris. Glavaš ga je pitao koliko je tada vrijedio na tržištu.

- Teško je reći točne brojke, no bio je jako popularan u Grčkoj i u Njemačkoj također, no oko 2 do 3 milijuna u to vrijeme - rekao je te dodao kako je Guela htio otići iz Grčke i tada je Dinamo bio najbolja opcija za njega. - Dinamo je u to vrijeme prodavao jako puno igrača, zato smo mislili da je to najbolji sljedeći korak za njega - rekao je Lefteris.

- Ja sam pregovarao s Marijem Mamićem oko ugovora koji će potpisati Guela vezano za njegova financijska prava - kazao je te dodao kako je primio novčanu naknadu za taj posao. - Moj partner Zelić i ja smo dobili proviziju od Dinama iz Zagreba prilikom realizacije transfera Guele - kazao je Lefteris.

Tužitelj je upitao svjedoka je li u to vrijeme imao još igrača koje je zastupao na što je svjedok odgovorio da je imao te je nabrojao koga. - Igrači koje sam spomenuo su svoja prava imidža prodali klubovima, a ne agentima - rekao je. Tužitelj ga je upitao može li objasniti kako su kod prodaje Guele prava imidža prodavali tvrtki Marija Mamića.

- Tada nisam imao puno iskustva, Mario mi je dao papir i rekao da se to mora potpisati ako će nastaviti pregovore. Ja sam dao to igraču, on je očajnički želio otići u Dinamo, prvenstveno iz financijskih razloga, a Mario je rekao da će njemu direktno dati novac nakon što potpišu ugovor o prodaji prava imidža - rekao je svjedok no ne zna o kojem se točno iznosu radilo jer nisu razgovarali o novcu. - Nakon što je ugovor potpisao, Mario je samo Gueli rekao da će mu dati novac, koliko mu je dao i je li Guela to uzeo, ja ne znam - dodao je.

- Moj odnos s Guelom je bio malo loš, malo dobar, bio mi je poput mlađeg brata, smatrao sam da je neke stvari napravio loše. Bilo je vremena kad smo razgovarali mjesecima, a nekad bi se posvađali pa neko vrijeme nismo pričali - kazao je Lefteris te je rekao kako mu Guela nikad nije rekao da je dobio novac od Marija Mamića za prodaju prava imidža. Na upit tužitelja kazao je kako je taj ugovor sigurno potpisan u Grčkoj, no ne zna gdje točno.

Dodao je kako je bio prisutan kad je Guela potpisao za Dinamo, to se dogodilo u prostorijama Dinama na stadionu, a osim njega je bio i Zdravko Mamić te jedna tajnica iz kluba. - Mislim da je bio i Zoran Mamić, a Mario Mamić tada nije bio - rekao je.

- Guela je iz Dinama otišao u grčki klub Larisa jer nije pokazao kvalitetu koju su od njega očekivali, a taj transfer sam ja realizirao - rekao je. Tužitelji su pitali ima li Guelin broj telefona na što je svjedok rekao da Guela često mijenja brojeve telefona, da se nalazi u teškoj financijskoj situaciji te ilegalno boravi u Francuskoj i da mu je on novčano pomagao.

Na početku rasprave Damir Vrbanović izjasnio se da se ne osjeća krivim te da će svoju obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka budući da se postojeće suđenje u aferi Dinamo 2 spaja s ponovljenim postupkom protiv Damira Vrbanovića s obzirom na to da je 2022. godine Vrhovni sud ukinuo presudu koja mu je izrečena pred osječkim sudom u prvom postupku protiv Zdravka i Zorana Mamića te Ivana Pernara. Ta je afera poznata kao Dinamo 1 te se Vrbanović tada žalio nakon što je osuđen na kaznu zatvora od tri godine nakon afere s podmićivanjem sudaca te je tražio da se postupak protiv njega ponovi.

Vrbanovićev odvjetnik je na početku rasprave kazao kako su suglasni s čitanjem i pregledavanjem dokumentacije, no protivi se tome da sud u ponovljenom postupku pročita iskaze svjedoka koji su ispitani na sudskim raspravama kao i da se pročitaju nalazi vještaka.

- Nisu se sagledale sve činjenice. U prvom predmetu vijeće nije kvalitetno i dobro ocijenilo čitav kontekst događaja jer su neke naše primjedbe bile zanemarene. Suci su završili s kaznenim prijavama. Mi ne želimo odugovlačiti postupak, radi se samo o 15 svjedoka, oni se mogu saslušati u mjesec dana - kazao je na kraju rasprave Damir Vrbanović, a sudsko vijeće odluku o tome donijet će na idućoj raspravi koja je zakazana za 13. travnja.