U igri za vrh HRT-a ostaje 13 kandidata, tri prijave su bile nevažeće

Kao što je bilo i najavljeno, Nadzorni odbor HRT-a na svojoj je jučerašnjoj sjednici otvorio svih 16 pristiglih prijava na natječaj za novog glavnog ravnatelja HRT-a te je utvrdio da njih 13 ispunjava sve natječajem raspisane uvjete, što znači da za čelnu prisavsku funkciju u igri ostaje 13 kandidata i kandidatkinja među kojima se traži nasljednik Kazimira Bačića, prije nekoliko mjeseci uhićenog i smijenjenog šefa HRT-a kojeg se sumnjiči za korupciju.

Sjednica Odbora za medije

– Od 16 pristiglih prijava njih 13 ispunjava sve uvjete natječaja, dok tri prijave nemaju potpunu dokumentaciju. U jednoj prijavi nedostaje potvrda o ispitu iz engleskog jezika, u drugoj nedostaje radni staž, dok su u treću prijavu stavljeni krivi dokumenti. Ovim otvaranjem i provjeravanjem prijava Nadzorni odbor je napravio i završio svoj dio posla, a sad je dalje sve u rukama saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije koji svakoga od ovih 13 kandidata i kandidatkinja koji su ispunili sve uvjete mora pozvati na razgovor, saslušati te onda na kraju jednog ili jednu od njih predložiti Saboru na imenovanje – kazao nam je jučer predsjednik peteročlanog Nadzornog odbora HRT-a Mladen Čutura.

Kada smo ga upitali može li otkriti koji su to kandidati i kandidatkinje jučer prošli svojevrsni prvi krug natječaja te idu u drugi krug pred saborski Odbor, Čutura je uzvratio da to ne može niti smije učiniti. Ipak, kada smo ga dodatno upitali jesu li svi članovi i članice NO-a HRT-a prisustvovali sjednici, Čutura je kazao da se sa sjednice izuzeo jedino Dario Špelić. Na kraju krajeva, to je i razumljivo jer se Darija Špelića (urednika HR-a i člana NO HRT-a iz redova zaposlenika HRT-a) ionako već spominje u kontekstu onih za koje se doznalo da su se javili na natječaj.

A uz njegovo ime, kao oni koji se također vide na mjestu novog glavnog ravnatelja HRT-a, navodila su se i imena: Roberta Šveba (bivšeg ravnatelja HTV-a), Anje Šovagović Despot (glumice te bivše članice Programskog vijeća HRT-a i predsjednice NO-a HRT-a), Dražena Rajkovića (ekonomista, novinara i bivšeg člana NO-a HRT-a), Kreše Ćosića, Ive Kujundžića (urednik HRT-ova programa za Hrvate izvan Hrvatske), Josipa Krželja (s Radio Splita), Anite Šimić Bitunjac, Gordane Grandov (bivše rukovoditeljice financija HRT-a), Željka Valentića (bivšeg novinara i urednika Večernjeg lista), Sanje Ivančin (producentice HRT-a) te Nikole Kristića (urednika HTV-a). Čutura je tek dodao da će valjane prijave 13 kandidata i kandidatkinja već danas biti dostavljene saborskom Odboru za informiranje, informatizaciju i medije.

Dvije se prijave izdvajaju

A predsjednica tog Odbora Natalija Martinčević već nam je rekla da će sjednica Odbora na temu izbora glavnog ravnatelja HRT-a, na koju će biti pozvani te saslušani svi oni koji su u svojim prijavama ispunili natječajne uvjete, biti sazvana već idućeg tjedna, što znači da bi se vrlo brzo moglo doznati koga će Odbor predložiti Saboru za imenovanje na čelo HRT-a.

A da bi do tog imenovanja na kraju i došlo, glasanjem na plenarnoj sjednici Sabora taj prijedlog mora prihvatiti većina svih zastupnika. Ipak, u kuloarima se može čuti da se među 13 prijava posebno izdvajaju dvije, po detektiranju pravih problema na HRT-u te predlaganju čak i nekih inovativnosti.