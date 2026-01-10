'U Hrvatsku nisu došli kao vojnici, nego kao svjedoci'

Nenaoružani helikopter koji se iz Mađarske vraćao u Hrvatsku raketama je 9. siječnja 1992. srušio MiG 21 tadašnje JNA, a život su izgubila četvorica talijanskih časnika – Enzo Venturini, Marco Matta, Silvano Natale i Fiorenzo Ramacci te francuski časnik Jean-Loup Eychenne. U borbi Hrvatske za samostalnost i neovisnost velika je prekretnica bio tragičan događaj koji se prije 34 godine dogodio u Podrutama kod Novoga Marofa, u kojem su poginula petorica članova Promatračke misije Europske zajednice. Kako se ne bi zaboravila žrtva koju su europski promatrači podnijeli u uspostavi mira i očuvanja demokracije, Grad Novi Marof komemorativnim je skupom održanim jučer obilježio obljetnicu te tragedije. Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač istaknuo je kako je rušenje helikoptera europskih promatrača iznad Podruta prije 34 godine bio planski i zločinački čin tadašnje jugoslavenske vojske.

– Riječ je o podmuklom atentatu iza kojeg je stajala jugoslavenska vojska, uz pokušaj manipulacije i prebacivanja krivnje na Hrvatsku iako ona tada nije imala ni sredstva ni mogućnosti za takvo djelovanje. Cilj je bio optužiti Hrvatsku za rušenje helikoptera, no istina je vrlo brzo izašla na vidjelo – rekao je Jenkač i podsjetio kako je jedan helikopter tada pogođen i srušen, pri čemu su poginuli talijanski i francuski vojnici, dok je drugi uspio prisilno sletjeti te je naglasio da je upravo taj zločin imao snažan međunarodni odjek.

– Bio je to možda i 'trenutak razjašnjenja' za tadašnju Europsku zajednicu i velik dio svjetske javnosti, kada je postalo jasno tko je agresor, a tko žrtva. Nedugo nakon tog zločinačkog čina uslijedila su i međunarodna priznanja Republike Hrvatske – istaknuo je gradonačelnik Jenkač, dodavši kako je taj događaj, iako nije bio jedini razlog priznanja, zasigurno pridonio boljem razumijevanju hrvatske borbe za samostalnost. Izaslanstva i predstavnici talijanskog i francuskog veleposlanstva redovito izražavaju zahvalnost zbog dostojanstvenog obilježavanja obljetnice i očuvanja uspomene na njihove poginule državljane. U ime Varaždinske županije komemoraciji je nazočio predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, koji je kazao da su petorica promatrača izgubila živote obavljajući svoju dužnost, vođeni hrabrošću, odgovornošću i željom da se istina o stradanju Hrvatske prenese međunarodnoj zajednici.

Njihova smrt duboko je potresla Europu i ubrzala spoznaju tko je u ovom ratu bio agresor, a tko žrtva. Thibault Cornut iz Veleposlanstva Republike Francuske naglasio je kako je prije trideset godina Europska zajednica bila samo ekonomska organizacija. Stvaranje takvih misija bilo je prvo takve vrste za održavanje mira. – Tijekom 30 godina provedene su i pokrenute mnoge druge misije za stabilizaciju kriznih zona – kazao je Cornut i dodao da je poručnik Eychenne bio prvi od 86 francuskih vojnika poginulih u službi tijekom misije provedene u bivšoj Jugoslaviji, a za sobom je ostavio suprugu i dvoje male djece. Na obilježavanju je bio i Paolo Trichilo, veleposlanik Republike Italije, te Andreja Metelko-Zgombić, izaslanica predsjednika Vlade. Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, zastupnik Tomislav Zadro naglasio je da su u Podrutama stradali ljudi koji nisu došli kao vojnici, nego kao svjedoci.