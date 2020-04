Još troje štićenika Doma prebačeno u KBC Split. Osmi dan u Virovitičkoj županiji nema pozitivnih

U Hrvatskoj su ukupno 1.343 osobe zaražene koronavirusom, a 19 njih je preminulo. Ozdravilo je 179 osoba. Najviše zaraženih je u Gradu Zagrebu (370) te u Splitsko-dalmatinskoj županiji (205).

Lista se sa strelicama na dnu.

9:30 - Još troje štićenika prebačeno je iz Doma za starije i nemoćne na Križine potvrdio je ravnatelj KBC Split Julije Meštrović za HRT.

8:55 - Na području Virovitičko-podravske županije, već osmi dan zaredom nema pozitivnih na koronavirus, izvijestili su iz Stožera.

"Iako je danas „dobro biti negativan“, ostanite pozitivni, jer nakon kiše uvijek dolazi sunce. I nakon korona virusa doći će bolji dani...

Sunce nas mami van, no nemojte da nas lijepo vrijeme zavara. Poštujte epidemiološke i sigurnosne upute, budite strpljivi, savjesni i odgovorni. Izdržali smo do sada, izdržimo i nadalje, jer ovo je bitka sviju nas. Ostanite doma, poštujte socijalni kontakt. Na području Virovitičko-podravske županije, zahvaljujući vama, već osmi dan zaredom nema pozitivnih na korona virus. Oboljelih je i nadalje dvoje, oni se nalaze u kućnoj samoizolaciji i više niti nemaju simptome bolesti COVID 19… Do sada je na području naše županije testirano 96 osoba, 94 nalaza su bila negativna...

U posljednja 24 sata, djelatnici Policijske uprave Virovitičko-podravske, na dežurnim punktovima u kontroli prometa zatekli su 3.985 osoba u 3.193 vozila. Od navedenih, njih 14 nije imalo propusnice… Provjerili su i 21 osobu poštuju li mjere samoizolacije. Svi su bili na svojim adresama… Svima vama koji poštujete epidemiološke i sigurnosne mjere, hvala vam. Izdržimo da bi živjeli #ostanidoma

Pitomaca, Pitomačke novosti, Suhopolje, Špišić-Bukovica, Virovitičko-Podravska, Croatia, Slatina, Croatia, Vocin, Cacinci, Orahovica, Gradina, Croatia", poručili su iz Virovitičko-podravske županije.

7:40 – Ravnatelj Dječje psihijatrijske bolnice u Kukuljevićevoj u Zagrebu pozitivan je na koronavirus zbog čega su pacijenti i djelatnici evakuirani iz bolnice.

On je imao kontakte s dvoje djece u bolnici zbog čega su oni prema epidemiološkim pravilima imali mogućnost zaraze te su stoga stavljeni u samoizolaciju. Dezinfekcija bolnice je već napravljena i bolesnici su zbrinuti tako da o njima sada brine deset članova osoblja, pet liječnika i pet medicinskih tehničara. No, najprije nisu evakuirani svi štićenici, ostalo ih je osmero.

6:45 – Gospodarska kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa odrazit će se na državnu potrošnju, ali i na investicije financirane iz državnog proračuna. Vlada će danas predstaviti plan nove državne potrošnje unutar rashodne strane proračuna, a ministar financija Zdravko Marić kaže da će tradicionalne stavke koje u ovom trenutku ne trebaju i u ovim okolnostima nisu prioritet, biti stavljene sa strane, a sredstva s njih raspodijeljena na nužne svrhe i namjene. Mjesečno za nužno funkcioniranje države treba od 13 do 15 milijardi kuna, od čega samo na mirovine otpada 3,5 milijardi. Više ovdje.

VIDEO Vodeći hrvatski znanstvenici predviđaju kad bi mogla završiti pandemija