Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 1. siječnja do 20. rujna ove godine 9425 osoba izrazilo je namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. To je 51,26 posto manje nego u istom razdoblju lani, kada je evidentirano 19.337 osoba. Pad je zabilježen i u broju nezakonitih prelazaka granice, a isti trend traje već drugu godinu zaredom.
Kako objašnjava Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granicu MUP-a i pomoćnik glavnog ravnatelja policije, ove je godine registriran pad broja nezakonitih ulazaka u Hrvatsku za 51 posto. – Već drugu godinu imamo pad od 30 do 40 posto, a sada je to već 51 posto. Ukupna problematika nezakonitih prelazaka pada iz godine u godinu – kaže Ničeno Dodaje da se istodobno povećava pritisak na mađarsko-srpskoj granici.
Prepolovljen broj tražitelja azila, pritisak se povećao na granici ovih država
Podsjetimo, sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, tražiteljem međunarodne zaštite smatra se državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva koja izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva do izvršnosti odluke o zahtjevu
Da je samo jedan podnio zahtjev, bilo bi previše!
Pravo na azil se mora ukinuti. To više nema smisla. Milijuni ljudi nemaju pravo doći u Europu jer su oni eto nesretni. Šta se može. Tako vam je grah pao. Mi nismo odgovorni za vas.
Ali se broj uvezenih radnika povećao, nisu oni samo došli nego na poziv hrvatskih agencija i privatnika.