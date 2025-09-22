Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
PREMA PODACIMA MUP-A

Prepolovljen broj tražitelja azila, pritisak se povećao na granici ovih država

Autor
Vedran Balen
22.09.2025.
u 10:16

Podsjetimo, sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, tražiteljem međunarodne zaštite smatra se državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva koja izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva do izvršnosti odluke o zahtjevu

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 1. siječnja do 20. rujna ove godine 9425 osoba izrazilo je namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. To je 51,26 posto manje nego u istom razdoblju lani, kada je evidentirano 19.337 osoba. Pad je zabilježen i u broju nezakonitih prelazaka granice, a isti trend traje već drugu godinu zaredom.

Kako objašnjava Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granicu MUP-a i pomoćnik glavnog ravnatelja policije, ove je godine registriran pad broja nezakonitih ulazaka u Hrvatsku za 51 posto. – Već drugu godinu imamo pad od 30 do 40 posto, a sada je to već 51 posto. Ukupna problematika nezakonitih prelazaka pada iz godine u godinu – kaže Ničeno Dodaje da se istodobno povećava pritisak na mađarsko-srpskoj granici.

Komentara 3

Pogledaj Sve
SP
spezzii
10:32 22.09.2025.

Ali se broj uvezenih radnika povećao, nisu oni samo došli nego na poziv hrvatskih agencija i privatnika.

Avatar Briselko
Briselko
10:23 22.09.2025.

Da je samo jedan podnio zahtjev, bilo bi previše!

Avatar Original_Brexit
Original_Brexit
10:30 22.09.2025.

Pravo na azil se mora ukinuti. To više nema smisla. Milijuni ljudi nemaju pravo doći u Europu jer su oni eto nesretni. Šta se može. Tako vam je grah pao. Mi nismo odgovorni za vas.

