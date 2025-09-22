Prepolovljen broj tražitelja azila, pritisak se povećao na granici ovih država

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 1. siječnja do 20. rujna ove godine 9425 osoba izrazilo je namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. To je 51,26 posto manje nego u istom razdoblju lani, kada je evidentirano 19.337 osoba. Pad je zabilježen i u broju nezakonitih prelazaka granice, a isti trend traje već drugu godinu zaredom.



Kako objašnjava Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granicu MUP-a i pomoćnik glavnog ravnatelja policije, ove je godine registriran pad broja nezakonitih ulazaka u Hrvatsku za 51 posto. – Već drugu godinu imamo pad od 30 do 40 posto, a sada je to već 51 posto. Ukupna problematika nezakonitih prelazaka pada iz godine u godinu – kaže Ničeno Dodaje da se istodobno povećava pritisak na mađarsko-srpskoj granici.