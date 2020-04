Istra drugi dan zaredom bez novozaraženih. U Zadarskoj četiri, na Murteru isto četiri nova slučaja

U Hrvatskoj je dosad 867 zaraženih koronavirusom. U Hrvatskoj je, kako je kazao ministar zdravstva Vili Beroš rast broja zaraženih i dalje linearan a u Nacionalnom stožeru zadovoljni su načinom širenja bolesti. Još jednom su pozvali građane da ostanu doma i da oni koji su u samoizolaciji istu mjeru ne krše.

11.10 - U Karlovačkoj županiji, nakon dva dana bez novooboljelih, danas registriran jedan novi slučaj oboljevanja od koronavirusa. No, nema lokalne transmisije, već je riječ o bliskom kontaktu već bolesne osobe koja je već neko vrijeme u samoizolaciji, dakle nije imala nikakvih dodatnih kontakata. Tako je trenutno u Karlovačkoj županiji 21 oboljela osoba.

10.48 - Za nove tri osobe potvrđena je zaraza koronavirusom u Primorsko-goranskoj županiji u kojoj je ukupno oboljelo 49 osoba, izvijestio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite. U Stožeru navode da su sve tri novooboljele osobe kontakti unutar obitelji, a bile su u samoizolaciji. Od ukupno 49 oboljelih dvije osobe su ozdravile. Epidemiolozi u županiji zasad nemaju nijedan slučaj zaražene osobe za koju ne znaju izvor zaraze.

10:41 - Pet novih slučajeva zaraze koronavirusom zabilježeno je na području Šibensko-kninske županije, a od toga su četiri s područja Murtera, priopćio je u srijedu Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije.

Do danas je u Šibensko-kninskoj županiji potvrđeno ukupno 30 oboljelih, od kojih je prvooboljela osoba bila s područja Zagreba i ne vodi se u evidenciji oboljelih u Šibensko-kninskoj županiji, što znači da je na području županije ukupno 29 osoba oboljelih od koronavirusa. Od ukupnog broja zaraženih, 20 je iz Murtera, priopćio je Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije. Na Odjelu infektologije šibenske bolnice hospitalizirano je 12 pacijenata s koronavirusom, a tri pacijenta su na respiratoru u KBC-u Split.

Šest osoba je u karanteni, od kojih su četiri državljani Hrvatske i dvoje stranaca. U zadnja 24 sata u Policijskoj upravi šibensko-kninskoj zaprimljena je jedna dojava o kršenju mjera samoizolacije, za koju je provjerom utvrđeno da nije bilo kršenja.

10:32 - U Istarskoj županiji u srijedu, drugi dan zaredom, nijednoj novoj osobi nije potvrđena zaraza koronavirusom, pa se broj zaraženih u županiji zadržao na 72 osobe. Županijski Stožer civilne zaštite priopćio je da se negativnima pokazalo svih 16 uzoraka brisa koji su u ponedjeljak uzeti na testiranje.

"Nema novooboljelih, a još jedna osoba je u međuvremenu izliječena", ističu u Stožeru. Dodaju da su zbog sumnje na zarazu jučer na testiranje uzeta 63 nova uzorka. Do sada je u Istarskoj županiji zaraza koronavirusom potvrđena za 72 osobe, od kojih su četiri ozdravile i otpuštene su iz pulske Opće bolnice.

10:00 - "Imamo četvero novooboljelih u Zadarskoj županiji, 37 ukupno plus dva koji su testirani u našoj županiji, a koji su iz Ličko-senjske županije", kazali su iz Stožera. "656 ljudi su u samozolaciji. Do 19 godina nema oboljelih. U dobi od 20 do 30 godina imamo šest oboljelih, od 30 do 40 godina tri oboljela, od 50 do 60 godina 15 oboljelih, iznad 65 do 80 šest oboljelih, od 80 do 100 ima pet oboljelih. 74 posto oboljelih spadaju oni u starijoj dobnoj skupini. Čekamo još 21 nalaz. 17 pacijenata je hospitalizirano, a jedna pacijentica je u teškom stanju. Dva liječnika su pozitivna. Ukupno je 28 liječnika u samoizolaciji", kazali su iz Stožera.

U protekla 24 sata zabilježeno je samo jedno kršenje mjere samoizolacija. S kontrolonih punktova vraćeno je 67 osoba zbog neposjedovanja valjane propusnice.

9:26 - "Vrlo sam zadovoljan načinom na koji radimo. Nećemo prekidati sjednicu. Danas i sutra radimo sukladno najavama. U petak bi mjere raspravili u Saboru, a popodne bi se glasalo o setu mjera. Bit će oko 30 točaka. Ako bi se produžilo, glasovalo bi se u utorak ujutro ali bi našli možda i neki veći prostor", kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"Nastavljamo sjednicu 15. travnja poslije Uskrsa", kazao je.

9:04 - "Tjelesna aktivnost i boravak na zraku jest važno za naše zdravlje, no jedini način za zaustavljanje infekcije je da nemamo socijalne kontakte. Zbunjujuće je jer se stalno šalje poruka ostanite doma, ali ako želite boraviti u prirodi ili idete prošetati budite sami ili držite distancu od dva metra. To je konačna preporuka" kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u emisiji 'Dobro jutro Hrvatska'. Više pročitajte OVDJE.

8:51 - "Što budemo efikasniji u provedbi mjera onda ćemo se početi vraćati nekim normalnijim ritmovima života. Dok to nije, moramo činiti sve kako bi zaštitili ljude", kazao je jutros ministar Davor Božinović u emisiji 'A sada Vlada' na HRT-u. Više pročitajte OVDJE.

7:00 - Ministar uprave Ivan Malenica predstavit će u srijedu uslugu „e-Propusnica“ u sklopu Centra dijeljenih usluga, koja povezuje Ministarstvo unutarnjih poslova, Poreznu upravu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), zdravstveni sustav i Stožer civilne zaštite.

Uslugom e-Propusnica omogućit će se jedinstveno mjesto pristupa izdanim propusnicama, čime će se smanjiti mogućnost zlouporabe te učinkovitiji sustav kontrole izdanih propusnica, priopćeno je iz Ministarstva uprave.

Također, omogućit će i pomaganje u identifikaciji osoba koje krše mjere samoizolacije, dodaje se. Ministar Malenica "e-Propusnicu" predstavit će na konferenciji za novinare u Vladi.

6:45 - Ako se epidemijski rizik relativno brzo završi, udar na hrvatsko gospodarstvo bit će slabiji, ali ako potraje, bit će jači, a moguć je i pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 10-ak posto, kazao je u utorak Danijel Nestić, ekonomist sa zagrebačkog Ekonomskog instituta u emisiji RTL Direkt. Više pročitajte OVDJE.

6:20 - Vjernicima teško padaju mjere donesene protiv pandemije, ali sve i da se nisu odnosile na vjerska okupljanja mi bismo ih zbog vjere i ljubavi prema bližnjemu trebali sami sebi nametnuti, kaže dubrovački biskup Mato Uzinić odgovarajući na pitanja Hine o posljedicama tih mjera na duhovni život vjernika.

Socijalnu izolaciju koja je došla kao dio mjera za preživljavanja krize trebamo prihvatiti kao nešto nužno zbog nas i zbog drugih i njihova dobra, jer o našem odgovornom ponašanju u ovo teško vrijeme ovisi održivost sustava, kazao je biskup koji s vjernicima komunicira i preko bloga.

6:10 - Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je u utorak da je koronavirusom trenutno zaraženo 17 djece do devet godina života, 24 od deset do 19 godina, dakle ukupno 41 oboljeli mlađi od 20 godina od kojih nitko nije teže bolestan.

