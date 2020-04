Neki oboljeli od COVID-19 imaju gubitak njuha i okusa, prisutni i proljev i povraćanje

U Karlovačkoj županiji jedna novooboljela osoba u srijedu bliski je kontakt već oboljele osoba, te je već neko vrijeme bila u samoizolaciji, tako da nije ostvarila nove kontakte, rečeno je na tiskovnoj Stožera civilne zaštite Karlovačke županije.

- U karlovačkoj Općoj bolnici hospitalizirano je 9 osoba, 10 ih je na kućnom liječenju te su 2 osobe u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu. Planira se otpuštanje jedne osobe iz Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu na kućno liječenje zbog poboljšanja općeg stanja. Stanje po gradovima je sljedeće: Ogulin 3 osobe, Duga Resa 2 osobe, Ozalj 1 osoba, Karlovac 16 osoba (od ukupno 22 pozitivne osobe).

Stanje u svim trima bolnicama na području Karlovačke županije je stabilno, što pokazuje visoku savjesnost i disciplinu naših građana. U karlovačkoj općoj bolnici jučer je bilo 46 pregleda, u ogulinskoj 33. Trenutno je 49 kontakata oboljelih pod nadzorom - kazao je dr. Luka Jerković, infektolog karlovačke bolnice. Pojasnio je da se kod liječenja oboljelih vode preporukama hrvatskih infektologa i svjetske zdravstvene organizacije. Oboljelima daju lijekove kojima se liječi malarija i HIV, te po potrebi Sumamed.

Većina oboljelih Karlovčana imaju simptome respiratornog infekta čija se jačina razlikuje ovisno po težini oboljenja.

- Neki imaju samo dva dana blagu temperaturu i curenje nosa, teži slučajevi imaju i suhi kašalj koji se kasnije razvija u produktivni. Simptomi koji su također karakteristični je gubitak njuha i okusa, koji se viđa i u drugim respiratornim infektima. Često su prisutni i proljev i povraćanje, a ima i pojava blažih upala konjunktive, te blaže upale grla i nosa - dodao je dr. Luka Jerković.

Djelatnici PU Karlovačke svakodnevno provjeravaju osobe u samoizolaciji, a u zadnja 24 sata zatekli su 1 kršenje samoizolacije te 5 kršenja po pitanju propusnica.

- U općoj bolnici Karlovac se od četvrtka uvodi tzv. 'drive in' testiranje. Svi pacijenti koji su se do sada testirali ispred donje zgrade bolnice, od sutra će se testirati na javnom parkingu gdje će biti napravljen kružni tok. Protokol je sljedeći: osoba dođe sa svojim automobilom, otvori prozor te mu zdravstveni djelatnik uzme bris nosa i ždrijela. Dnevno je moguće obaviti od 20 do 30 briseva - dodao je dr. Jerković na tiskovnoj.

Branka Hastor, ravnateljica Crvenog križa kazala je da je 131 djelatnik i 60-ak volontera do sada obišlo 920 korisnika i pružili su 1700 usluga, mahom starijim osobama koje nemaju nikog drugog da im pomogne.

VIDEO: Stožer civilne zaštite Karlovac o prvom slučaju zaraze koronavirusom u toj županiji