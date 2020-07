U Hrvatskoj 330 tisuća turista, što je na razini 60 posto u odnosu na lani

U Hrvatskoj se danas, po podacima eVisitora, odmara oko 330 tisuća turista, što je na razini oko 60 posto u usporedbi s istim danom prošle godine, a najviše ih boravi u Istri i na Kvarneru, rekao je u petak nakon koordinacijskog sastanka s predstavnicima turističkih zajednica iz Primorsko-goranske županije direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić.

Po njegovim riječima, u lipnju je ostvareno oko 800 tisuća dolazaka turista i oko 5 milijuna noćenja, što je 32 do 33 posto lanjskog prometa, pa je, kaže, prognoza HTZ-a bila prilično precizna. Dodao je da očekuje da će taj postotak u srpnju i kolovozu rasti.

Staničić je na sastanku predstavio promotivne aktivnosti HTZ-a u 2020., a razgovaralo se i o zajedničkim promotivnim aktivnostima koje će se provoditi u suradnji s turističkim zajednicama iz županije te o procedurama vezanim uz pandemiju Covida-19.

Istaknuo kako je HTZ za vrijeme pandemije kreirao tri kampanje i održavao vidljivost Hrvatske kroz medije i društvene mreže, što je omogućilo Hrvatskoj da bude jedna od rijetkih turističkih destinacija Mediterana u kojoj se sada odvija turistički promet. Većoj vidljivosti Rijeke i Kvarnera, primjerice na tržištu Velike Britanije, pridonijet će novi dvomjesečni broj za srpanj i kolovoz travel časopisa Wanderlust, koji čitateljima sugerira što sve vidjeti i posjetiti u 72 sata boravka u Rijeci i na Kvarneru.

Na novinarsko pitanje o slovenskim gostima, Staničić je rekao da ih je sada u Hrvatskoj oko 70 tisuća, a do sada su ostvarili oko 1,1 milijun noćenja.

"Pratimo razvoj situacije oko preporuka Slovenije svojim državljanima i vjerujem da će se idućih dana, s padom broja zaraženih, Hrvatska vratiti na zelenu listu te da će Slovenci i dalje boraviti u Hrvatskoj", izjavio je te dodao da mnogi od njih u Hrvatskoj imaju nekretnine i plovila te da su i ranijih godina bili važni gosti, s udjelom od 10 do 12 posto.

Po riječima Staničića, najviše turista dolazi iz zemalja u okruženju - Njemačke, Austrije, Slovenije, Češke, Mađarske, uz domaće goste.

"Do sada smo imali oko 1,7 milijuna gostiju, koji su ostvarili preko 8 milijuna noćenja", rekao je i naglasio do sada nije bilo turista koji se koronavirusom zarazio u Hrvatskoj, odnosno da cijeli zdravstveni sustav u Hrvatskoj dobro funkcionira.

Na upit bi li oni mogli biti zaraženi koronavirusom, rekao je da su svjesni određenog rizika, ali da su svi dobro pripremljeni, da postoje protokoli i procedure i da su svi pružatelji usluga s njima upoznati te da vjeruje da će se rizik smanjiti na najmanju moguću mjeru.

Na upit o CRO karticama, kojima će poslodavci radnicima moći uplatiti do 2.500 kuna za potrošnju u ugostiteljstvu i turizmu, Staničić je rekao je da postoje tehnički detalji koje treba riješiti s bankama te da vjeruje da će kartica zaživjeti kada se to riješi. HTZ je predvidio sredstva za promociju te kartice i čim dobije zeleno svjetlo od ministarstva, krenut će u promociju, rekao je Staničić, dodavši kako se nada da će to biti u idućim tjednima.