U Europi nema oboljelih od misterioznog ‘kineskog virusa’

Prvi slučaj plućne bolesti nalik SARS-u potvrđen je jučer u Južnoj Koreji. Taj do sada nepoznati virus koji uzrokuje bolest sličnu teškom akutnom respiratornom sindromu odnio je u Kini tri života, a najrašireniji je u kineskom gradu Wuhanu gdje je zabilježeno najmanje 45 slučajeva misteriozne bolesti.

Uskoro nakon te vijesti bolest je zabilježena i u Japanu, prijavljen je slučaj oboljenja 30-godišnjeg muškarca koji se upravo bio vratio upravo iz Wuhana. Stalno prijavljivanje novih slučajeva, uz činjenicu da znanstvenici o novom virusu znaju vrlo malo, pojačalo je zabrinutost u Aziji te ostatku svijeta.

I Amerikanci zabrinuti

U petak je MRC, Centar za globalne zarazne bolesti na Imperial College u Londonu, objavio dokument u kojem navodi kako je broj oboljelih u Wuhanu vjerojatno znatno veći, a njihova je procjena da se radi o gotovo 1700 slučajeva. Grad Wuhan, inače, ima 11 milijuna stanovnika. Tu tvrdnju obrazlažu činjenicom da je bolest u tom trenutku bila prijavljena ne samo u Japanu već i na Tajlandu, ondje u dva slučaja.

Navodi se kako je riječ o novom soju koronavirusa. Podsjećaju da je jedan takav virus 2002. i 2003. izazvao epidemiju SARS-a koja je ubila gotovo 650 ljudi u Kini i Hong Kongu. Kineske vlasti šute, nisu do sada izdale nikakva ograničenja kretanja, no to su učinile vlasti u Hong Kongu koje su uvele pojačane mjere kontrole, pogotovo za one koji dolaze iz Kine. Wuhan je izravnom zračnom linijom povezan sa San Franciscom, New Yorkom i Los Angelesom pa su i američke vlasti najavile kontrolu putnika koji slijeću na te aerodrome.

Isto je već ranije učinio i Tajland koji pregledava putnike koji stižu u Bangkok, Chiang Mai te Phuket, a uskoro će se iste mjere uvesti i za obalnu turističku destinaciju Krabi. Pogotovo je taj strah izražen zbog Kineske nove godine kada na put kreću stotine milijuna Kineza od kojih ogroman broj i izvan granica svoje zemlje.

Oglasila se Svjetska zdravstvena organizacija s izvješćem u kojem stoji kako im je Kina doista prijavila izbijanje novog koronavirusa ne samo u Wuhanu već i u Pekingu te Shenzhenu što je utvrđeno rigoroznijim pretragama i testiranjima na pojavnost tog novog virusa među oboljelima od respiratornih bolesti. Svjetska je zdravstvena organizacija također navela kako je najvjerojatnije da je izvor bolesti životinjski, no da je bilo i izravnog prijenosa bolesti čovjek na čovjeka.

– Ta je mogućnost vrlo visoka s obzirom na brojnost potvrđenih slučajeva. Jako je teško vjerovati da su svi ti slučajevi u istom području potekli od životinjskog izvora – rekao je za The Guardian stručnjak Xi Chen. No zasad se radi tek o ozbiljnoj mogućnosti da se virus prenosi s čovjeka na čovjeka, konkretnih dokaza ipak još nema.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je u petak priopćenje u kojem se navodi kako su “oboljeli su razvili simptome povišene temperature i otežanog disanja s infiltratima na plućima. Prema podacima, prvi oboljeli razvio je simptome 8. prosinca 2019. godine.

Oboljeli se uglavnom epidemiološki povezuju s boravkom na gradskoj tržnici Huanan Seafood Wholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i živih životinja. Kao uzročnik početkom siječnja identificiran je novi koronavirus (2019-nCoV) koji se razlikuje od bilo kojeg do sada poznatog ljudskog koronavirusa”, kaže se u priopćenju HZJZ-a.

“Ako putujete u Wuhan...”

“Kako za sada nema dokaza održivog prijenosa bolesti s čovjeka na čovjeka, rizik za putnike i unos virusa u EU, a time i u Hrvatsku, smatra se niskim. U Europi se ne bilježe slučajevi oboljelih”, kažu iz HZJZ-a.

“Mjere prevencije usmjerene su na smanjenje rizika od respiratornih bolesti za putnike koji putuju u zahvaćena područja, a za sada se samo grad Wuhan smatra zahvaćenim područjem. Preporučujemo izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju, često pranje ruku, posebno nakon izravnog kontakta s bolesnim ljudima ili njihovom okolinom, izbjegavanje bliskog kontakta sa živim ili uginulim životinjama. Putnici koji unutar 14 dana po povratku iz Wuhana razviju povišenu tjelesnu temperaturu trebaju se javiti svom liječniku i dati do znanja da su bili u Wuhanu”, kaže dr. med. Zvjezdana Lovrić Makarić s Odjela za epidemiologiju HZJZ-a.