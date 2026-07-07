Do kraja tjedna okusite najbolje sladolede i deserte hrvatskih proizvođača

Već devetu godinu zaredom slave se okusi, kreativnost i dobra atmosfera na Festivalu sladoleda u Njivicama. Od 6. do 12. srpnja ovo se kvarnersko mjesto pretvara u najslađu ljetnu pozornicu na Jadranu, gdje će se na čak 17 festivalskih punktova predstavljati vrhunski proizvođači sladoleda i originalnih deserata iz cijele Hrvatske. Uz bogatu ponudu ledenih slastica, posjetitelje očekuju koncerti, dječje radionice, ulični performeri i brojna iznenađenja, zbog čega je Festival sladoleda odavno prerastao granice klasične gastronomske manifestacije i postao jedan od najiščekivanijih ljetnih događaja na otoku Krku. Duž Ribarske obale, Lukobrana i u sklopu Aminess Resorta posjetitelje očekuju deseci festivalskih punktova, ručno rađeni sladoledi, kreativni deserti i večeri ispunjene glazbom. Festival iz godine u godinu okuplja najbolje domaće proizvođače i slastičare, a ovogodišnje izdanje donosi čak 17 punktova s ponudom koja će zadovoljiti i najveće ljubitelje slatkog. Od autentičnog talijanskog gelata i veganskih sorbeta do kurtoša punjenog sladoledom, bubble wafflea i tradicionalnih fritula – Njivice su ovih sedam dana prijestolnica ljetnih deserata.

Domaći proizvođači



Među najzanimljivijim izlagačima ističe se Storia Gelato, riječki brend koji je posljednjih godina stekao brojne poklonike zahvaljujući autentičnom pristupu izradi sladoleda. Njihova filozofija temelji se na ideji da pravi gelato ne treba skrivati kvalitetu iza pretjerano jakih aroma i umjetnih dodataka. Umjesto toga, svaki okus nastaje od pažljivo biranih sastojaka i receptura inspiriranih talijanskom tradicijom. Rezultat su kremasti sladoledi punog okusa koji podsjećaju na male obiteljske gelaterije u Italiji. U Njivicama će posjetitelji moći kušati njihove najpoznatije klasike, ali i sezonske okuse koji se pripremaju u manjim serijama. Ema sladoledi na Festival sladoleda donose priču o domaćoj proizvodnji i pažljivo razvijanim receptima. Za razliku od industrijskih sladoleda, ovdje se baza za mliječne okuse pasterizira u vlastitoj proizvodnji, a svaki okus nastaje prema njihovim recepturama. Posebnu pažnju privlače voćni sladoledi sa stopostotnim udjelom voća, koji su ujedno veganski i bez glutena. Upravo su ti sorbeti postali njihov zaštitni znak jer u njima nema kompromisa – okus lubenice, dinje ili smokve zaista podsjeća na svježe ubrano voće. Budući da su vezani uz sezonu, ponuda se mijenja tijekom ljeta, pa posjetitelji često dolaze isprobati što je novo stiglo na vitrine.

Foto: Nikola Zoko

Posebnu pažnju plijeni Pop’s Sweet Shop. Njihov hit proizvod spaja tradicionalni kurtoš, poznat i kao chimney cake, s kremastim ručno rađenim gelatom. Kurtoš se peče na licu mjesta pa se miris toplog tijesta širi cijelom festivalskom zonom i teško mu je odoljeti. Nakon pečenja puni se sladoledom i bogatim dodacima, a svaka kombinacija izgleda poput male umjetničke instalacije. U ponudi su okusi inspirirani popularnim slasticama poput Ferrera, Raffaella, Kindera i pistacija, dok je apple pie verzija među najtraženijima. Šmek&Snack by Marija Gregurić donosi nešto drugačiji pristup festivalskim slasticama. Iza brenda stoji jedna od rijetkih žena streetfoderica na domaćoj gastro sceni, a njezina ponuda spaja atraktivan izgled i ozbiljno dobar okus. Posebnu pažnju privlači bezglutenski Ice Soft sladoled koji je postao favorit gostiju koji traže laganiju varijantu deserta. Tu su i popularni bubble waffle deserti – hrskavi izvana, mekani iznutra, punjeni kremastim sladoledom, premium preljevima i svježim voćem. Ponudu dodatno upotpunjuju osvježavajuće limunade i bogati milkshakeovi koji su idealni za vruće ljetne večeri.

Večernji koncerti



A tu su i Tonkine fritule koje se pripremaju po starom receptu bez jaja, a poslužuju se s domaćim kremama i svježim voćem. Kroz brojne kombinacije punjenja i preljeva ovaj kvarnerski klasik dobio je moderan twist koji privlači i mlađu publiku. Upravo ta kombinacija poznatog okusa i kreativne prezentacije čini ih jednim od najtraženijih slatkih zalogaja festivala. Fritule su na Kvarneru mnogo više od deserta – dio su lokalne gastronomske kulture. Uz ove izlagače, festival okuplja i brojne lokalne proizvođače poput Bourbona, Vijona, Passagea, Strica, Fratellija i Fontane, dok će Aminess Hotels & Resorts na svojim punktovima nuditi handmade sladoled Frozzie i posebni Affogato Morning Experience za ljubitelje kave i sladoleda. Večeri će dodatno obogatiti koncerti Domenice, Ante Casha, Marka Tolje i brojnih bendova, dok će najmlađe tijekom dana zabavljati radionice, animatori i dječji disco.

Foto: Nikola Zoko