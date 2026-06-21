Misteriozna 'djeca s crnim očima' opet digla prašinu: 'Pričao sam s ljudima iz SAD-a i Europe, svi su imali gotovo isto iskustvo'

Navodni susreti s blijedom djecom potpuno crnih očiju, koja lupaju po vratima kuća i automobila tražeći pomoć ili ulazak, užasavaju ljude već gotovo tri desetljeća. Fenomen je postao jedna od najpoznatijih suvremenih urbanih legendi, unatoč tome što ne postoje nikakvi provjereni dokazi da ona stvarno postoje. Sve je počelo 1996. godine u Abileneu u Teksasu. Novinar Brian Bethel tvrdio je da je doživio zastrašujući susret dok je sjedio u svom automobilu ispred bivšeg kazališta Westwood. "Odmah se bojim. Nema razloga za strah. Ne događa se ništa izvana što bi mi trebalo na ovaj način uznemiriti osjetila, ali odmah se bojim", prisjetio se Bethel.

Dva dječaka, između 9 i 12 godina, u majicama s kapuljačama, prišla su mu tražeći prijevoz do majke kako bi mogli otići po novac za film Mortal Kombat. "Što više ovo dijete razgovara sa mnom, to se više bojim. To nema nikakvog smisla", rekao je.

Kad je dječak dodao: "Nemamo pištolj ni ništa slično", Bethelov strah se pretvorio u paniku. "Kada me zapravo počinje hvatati čista panika“. Nakon što je ponovno pogledao dječake, shvatio je da imaju potpuno crne oči. "Sva ova djeca imaju crne oči. I ne govorim samo o proširenim zjenicama ili nečemu sličnom. Samo o potpuno crnom", kazao je. Kad je pokušao zatvoriti prozor i otići, dječak je počeo lupati po staklu i vikati: "Gospodine, ne možemo ući unutra osim ako nam ne kažete da je u redu. Pustite nas unutra".

Bethel je ubacio u rikverc i odjurio. Kad je provjerio retrovizor, djece više nije bilo. Nakon tog događaja, napisao je o njemu na internetu, što je pokrenulo lavinu sličnih priča diljem svijeta. Jason Offutt, profesor novinarstva na Sveučilištu Northwest Missouri State i autor knjiga o paranormalnom, više od desetljeća istražuje ovaj fenomen. Kaže da su izvještaji nevjerojatno slični, bez obzira na to dolaze li iz SAD-a, Europe, Australije ili Saudijske Arabije. "Razgovarao sam s ljudima iz cijele Sjeverne Amerike, razgovarao sam s nekim iz Portugala, Engleske, Saudijske Arabije, Australije – svi su oni imali gotovo isto iskustvo", rekao je Offutt za Daily Mail.

Svjedoci najčešće opisuju dvoje djece, od kojih je jedno starije i samouvjerenije. Djeca su blijeda, često s masnom kosom, lošim zadahom i odjevena u staromodnu odjeću. Govore neuobičajeno zrelo i samouvjereno. "Govore s pouzdanjem. Govore kao da su puno stariji nego što se čine", ističe Offutt. Dodaje da svjedoci najprije osjete snažnu potrebu da pomognu djeci, a tek kasnije ih obuzme strah – posebno kad primijete crne oči.

Jedan od najuznemirujućih događaja, prema Offuttu, dogodio se majci iz Missourija, Beth Stringfield. Bila je sama kod kuće s djecom kad je na vratima čula kucanje. Pred vratima je stajala djevojčica od oko 7 godina u staromodnoj žutoj cvjetnoj haljini. Djevojčica je tvrdila da je progoni neki muškarac i molila da je pusti unutra. Stringfield je osjetila suosjećanje, ali onda je pogledala u njezine oči.

"Kao da joj je netko ulio tintu u oči. Bile su crne poput ugljena i crne od ruba do ruba", kazao je. Zalupila je vratima i čula kucanje na prozoru. Kasnije je tvrdila da je jedva izbjegla veliku opasnost.

Drugi slučaj opisao je student Craig Besand u Norwichu u Engleskoj. Dvoje djece s crnim očima tražilo je da ih odvede na groblje. Kad je odbio, starije dijete je postalo agresivno, a mlađe je reklo: "Ne bismo trebali ovo raditi". Besand je pobjegao u panici.

Brigid Burke, profesorica religije na Državnom sveučilištu Montclair, primjećuje da fenomen ima korijene u starim mitovima – posebno u pravilu da nadnaravna bića moraju dobiti dopuštenje da uđu u dom. "Moraju dobiti dopuštenje da uđu. Ne mogu provaliti u kuću. Morate im dopustiti", kaže Offutt, uspoređujući to s vampirskim folklorom.

Skeptici pak tvrde da je riječ o klasičnoj urbanoj legendi koju hrane internet, sugestija i lažna sjećanja. Offutt priznaje da su svjedočanstva očevidaca nepouzdana, ali ga fascinira kolika je dosljednost priča. "Svjedočanstva očevidaca su jedna od najgorih svjedočanstava. Naš mozak samo popunjava svakakve dijelove koje naša osjetila zapravo nisu uhvatila", kazao je. Neki sumnjaju i na podvale s crnim kontaktnim lećama, no Offutt smatra da to ne objašnjava sve slučajeve. Gotovo 30 godina nakon prvog Bethelovog izvještaja, 'djeca s crnim očima' i dalje izazivaju jezu.