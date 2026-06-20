Pogodio 11 brojeva i uz ulog od 2,6 eura osvojio 80 tisuća

U 171. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, koji su nekome iz Slavonskog Broda donijeli dobitak 11 ( SVE ) u iznosu od 80.000,00 eura.

Odigrane su dvije kombinacije i u večerašnjem izvlačenju pogođeni su svi izvučeni brojevi te je za uplaćenih 2,60 eura ostvaren dobitak od 80.000,00 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera Petrol, BP SLAVONSKI BROD, Osječka180.