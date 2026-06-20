Jako nevrijeme pogodilo Austriju i Sloveniju, tuča prekrila tlo

Hrvatsku od nedjelje očekuje prvi ovogodišnji toplinski val, a temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 35 stupnjeva Celzija. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za nedjelju prognozira pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavinskih nevremena.

Prema prognozi DHMZ-a, najviše dnevne temperature kretat će se uglavnom između 30 i 35 stupnjeva, dok će jutra na Jadranu ostati vrlo topla, s temperaturama od 23 do 26 stupnjeva. U unutrašnjosti će jutarnje temperature biti između 15 i 20 stupnjeva.

Iako će veći dio zemlje uživati u sunčanom vremenu, meteorolozi upozoravaju da u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu tijekom dana može doći do razvoja oblaka koji bi lokalno mogli donijeti pljuskove i grmljavinu. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, no uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a ujutro mjestimice bura.

Dok se Hrvatska priprema za val vrućina, u susjednoj Sloveniji već su zabilježene izražene vremenske nestabilnosti. Slovenski meteorolozi u subotu su izdali upozorenje zbog velike opasnosti od tuče na području gotovo cijele zemlje, a snažno nevrijeme ponovno je pogodilo Korušku. Prema pisanju 24ur , obilne oborine izazvale su stvaranje bujica na pojedinim područjima.

Die Gewitter haben heute örtlich auch intensiven Hagel gebracht. Hier ein Video aus Niklasdorf (Leoben). Vielen Dank an M. Petek! #Gewitter pic.twitter.com/CMnkI7tV5Y — uwz.at (@uwz_at) June 20, 2026

Situacija se dodatno pogoršala tijekom subote poslijepodne kada su snažna grmljavinska nevremena praćena tučom pogodila više austrijskih saveznih pokrajina, prenosi Heute . Zbog opasnih vremenskih uvjeta u dijelovima Austrije izdano je i crveno upozorenje. Olujni sustav potom se premjestio prema Sloveniji, gdje je Agencija za okoliš (Arso) za sjeveroistočni dio zemlje podigla upozorenje na narančastu razinu zbog mogućnosti olujnog vjetra, obilnih pljuskova i tuče. Meteorolozi upozoravaju da se nestabilno vrijeme tijekom idućih dana može proširiti i na dijelove Hrvatske.

Meteorolozi ističu kako je ovaj vikend tek početak toplinskog vala koji bi mogao potrajati do sredine sljedećeg tjedna. Zbog visokih temperatura građanima se savjetuje izbjegavanje duljeg boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, povećan unos tekućine te dodatni oprez za starije osobe, kronične bolesnike i djecu.