U četvrtak uz Večernji list na dar novi magazin Autostyle

PODIJELIO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Evo kako je 23-godišnji Hrvat u 13 mjeseci uspio uštedjeti 10.000 eura: 'Restorane, kafiće i šoping-centre nismo posjećivali'

Priča je izazvala lavinu komentara na internetu. "Svaka čast. Velika žrtva godinu dana vs. kredit i instant gratification. Da nas je barem više kao što si ti", napisao je jedan korisnik. Drugi su pak istaknuli da nije svatko u mogućnosti živjeti bez kredita: "Vi imate veliki plus s vlastitom nekretninom. Nažalost, nisu svi u istoj poziciji pa možda za druge potraje dulje."