U četvrtak uz Večernji list na dar novi magazin Autostyle

U četvrtak, uz kupnju vašeg omiljenog Večernjeg lista, na dar dobivate novi broj magazina Autostyle – vašeg vodiča kroz svijet automobila.
U ovom broju donosimo zanimljive teme koje će oduševiti sve ljubitelje vožnje:
- Gradski auti – donedavno zapušten segment gradskih automobilla ponovno se počeo popunjavati, ističemo najzanimljivije modele
- Tržište – koje aute kupuju hrvatski vozači? Provjerili smo što nudi petorka najtraženijih i zašto ih vozači vole
- Edukacija – promet se zadnjih nekoliko godina uvelike promjenio. Podučite djecu novim znanjima
- Brendirano - pregled sigurnih i modernih opcija za najmlađe putnike
- Obiteljski auti – istražili smo u kojim automobilima možete komforno i sigurno prevoziti troje i više djece
- Servisi – koliko zaista košta pet godina održavanja električnog automobila u usporedbi s benzincem
- Top 5 – izbor najpovoljnijih električnih vozila u Hrvatskoj
Ne propustite priliku da uz Večernji list dobijete korisne informacije i uživate u zanimljivostima koje donosi magazin Autostyle.
