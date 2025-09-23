Naši Portali
DAR UZ VEČERNJI

U četvrtak uz Večernji list na dar novi magazin Autostyle

VL
Autor
Večernji.hr
23.09.2025.
u 17:11

Ne propustite priliku da dobijete korisne informacije i uživate u zanimljivostima koje donosi magazin Autostyle

U četvrtak, uz kupnju vašeg omiljenog Večernjeg lista, na dar dobivate novi broj magazina Autostyle – vašeg vodiča kroz svijet automobila.

U ovom broju donosimo zanimljive teme koje će oduševiti sve ljubitelje vožnje:

  • Gradski auti – donedavno zapušten segment gradskih automobilla ponovno se počeo popunjavati, ističemo najzanimljivije modele
  • Tržište – koje aute kupuju hrvatski vozači? Provjerili smo što nudi petorka najtraženijih i zašto ih vozači vole
  • Edukacija – promet se zadnjih nekoliko godina uvelike promjenio. Podučite djecu novim znanjima
  • Brendirano - pregled sigurnih i modernih opcija za najmlađe putnike
  • Obiteljski auti – istražili smo u kojim automobilima možete komforno i sigurno prevoziti troje i više djece
  • Servisi – koliko zaista košta pet godina održavanja električnog automobila u usporedbi s benzincem
  • Top 5 – izbor najpovoljnijih električnih vozila u Hrvatskoj

Ne propustite priliku da uz Večernji list dobijete korisne informacije i uživate u zanimljivostima koje donosi magazin Autostyle.

Vlada odgodila donošenje odluke o zamrzavanju cijena
Evo kako je 23-godišnji Hrvat u 13 mjeseci uspio uštedjeti 10.000 eura: 'Restorane, kafiće i šoping-centre nismo posjećivali'

Priča je izazvala lavinu komentara na internetu. "Svaka čast. Velika žrtva godinu dana vs. kredit i instant gratification. Da nas je barem više kao što si ti", napisao je jedan korisnik. Drugi su pak istaknuli da nije svatko u mogućnosti živjeti bez kredita: "Vi imate veliki plus s vlastitom nekretninom. Nažalost, nisu svi u istoj poziciji pa možda za druge potraje dulje."

