HEPATITIS B

Amerikanci ukinuli cijepljenje djece protiv virusa koji može uzrokovati tešku bolest jetre

storyeditor/2025-12-06/PXL_REU_121125_141794924.jpg
REUTERS
VL
Autor
Hina
06.12.2025.
u 18:09

Američki savjetnici protiv, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje imunizaciju

Američki savjetnici za cijepljenje u petak su ukinuli dugogodišnju preporuku da sva djeca u SAD-u moraju primiti cjepivo protiv hepatitisa B nakon rođenja, što je velika pobjeda za ministra zdravlja Roberta F. Kennedyja mlađeg, no stručnjaci za bolesti strahuju da će to potkopati desetljeća napretka na području javnog zdravlja.

Odbor je glasao za to da se cijepljenje nakon rođenja zadrži samo za novorođenčad manje od 1 posto majki koje su pozitivne na testu za taj virus, čime će se zamijeniti univerzalna preporuka iz 1991. koja je imala za cilj zaštitu sve djece od zaraze hepatitisom B, koji može uzrokovati tešku bolest jetre. U velikoj većini slučajeva, onima u kojima su majke negativne, odbor je zaključio da bi se liječnici i roditelji trebali konzultirati o tome treba li i kada početi seriju cijepljenja i preporučio roditeljima da prvu dozu daju djetetu prije nego navrši dva mjeseca. Stručnjaci za javno zdravlje i medicinske skupine, uključujući Američko medicinsko udruženje (AMA), kritizirali su tu odluku, rekavši da stvara zapreke cjepivu i da je u opreci s desetljećima dokaza o njegovoj sigurnosti i učinkovitosti. Cijepljenje po rođenju smanjilo je broj djece zaražene hepatitisom B u SAD-u na tek djelić od 20.000 koliko ih je bilo 1991.

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), koje sada vodi Jim O'Neill, koji nije znanstvenik, a imenovao ga je Kennedy, koristit će preporuke odbora za izradu javnozdravstvenih smjernica. Naglasak odbora na izboru roditelja, ključnoj pretpostavci protivnika cijepljenja, u koje se desetljećima ubraja i Kennedy, ignorira ulogu koju roditelji već imaju prilikom odlučivanja o cjepivima za djecu, rekli su stručnjaci za javno zdravlje. Američka akademija za pedijatriju poručila je da i dalje podržava davanje cjepiva po rođenju. Proizvođači cjepiva protiv hepatitisa B – Merck, Sanofi i GSK – tvrde da je ono sigurno, a Merck je izrazio duboku zabrinutost odlukom odbora.

Hepatitis B u prvom se redu širi putem krvi, sperme ili drugih tjelesnih tekućina te bliskim kontaktom s ljudima koji ne znaju da su zaraženi, kao što su njegovatelji ili prijatelji. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje da sva novorođenčad primi cjepivo što je moguće prije nakon rođenja, te još dvije ili tri doze cjepiva s barem četiri tjedna razmaka. Upozorava da će 95 posto zaražene novorođenčadi razviti kronični hepatitis.  

