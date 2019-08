Kako ljetuju europski čelnici: Salvini postao DJ, Vladu 'čuva' ministar Medved...

Dok u Zagrebu za vrijeme ljetne stanke Vladu “čuva” ministar Tomo Medved, u Bruxellesu europsku Vladu, Europsku komisiju, “čuva” hrvatski povjerenik Neven Mimica. Princip je isti - dok su ostali na odmoru, jedan od članova vlade i Komisije ostaje zadužen za hladni pogon. No razlika ipak ima - ljetni odmor u Bruxellesu, i ne samo za Komisiju, već i za Europski parlament i druge institucije je duži, počinje već 25. srpnja, a zahuktava se od početka kolovoza i traje do 1. rujna. Hrvatska, kao i ostale europske vlade nemaju taj luksuz - godišnji su odmori kraći, tjedan ili dva, a za kriznih godina neke su države i potpuno ukinule ljetnu stanku. To će vrijeme europski čelnici i ministri provesti različito - u planinama ili na moru.

Duga ljetna stanka u Bruxellesu svako malo izazove negodovanje - kad nekoliko tisuća europskih javnih službenika krene na godišnji, mnogi kritičari reći će da je to samo još jedan dokaz privilegiranog statusa, posebice u usporedbi s privatnim sektorom. Uz godišnji, tu su i slobodni dani za preseljenje, vjenčanja djece, nacionalne praznike, pa spajanje neradnih dana s vikendom. No s nekoliko službenika s kojima smo razgovarali odmahuju glavom - oni, kažu, koriste ono na što imaju pravo jer pravila službe ne mijenjaju se od Rimskih ugovora 1957.

Šarec u Hrvatskoj

Iz EK nam pak ne govore koliko je trenutno njihovih ljudi na godišnjem, a koliko ih radi.

– Sve funkcionira normalno, Komisija je u utorak najavila dodjelu 82 milijuna eura za urbane projekte i dodatnih 127 milijuna za izbjeglice u Turskoj. Prošlog petka su EU i SAD, potpisale sporazum za uvoz govedine bez hormona u EU, s Japanom su odabrani prvi programe diplomskih studija Erasmus Mundus – kažu nam iz Komisije.

A kako je u Europskom parlamentu? Već je notoran njihov ljetni odmor - prije dvije godine, predsjednik EP-a Antonio Tajani uputio je već 13. srpnja pismo predsjedniku EK Jean Claudu Junckeru tražeći da ih se ne dira jer su na godišnjem do rujna.

– Bio bih zahvalan kad biste od datuma primitka ovog pisma prekinuli sve aktivnosti, poput slanja obavijesti ili zahtjeva prema proračunskom tijelu (Parlamentu) – kaže se u pismu.

Parlament je neophodan u slučajevima kad Komisija želi prenijeti novac između proračuna, što se najčešće događa kao reakcija na neku krizu, primjerice migracijsku. Tajani je dodao kako “ne bi bilo fer uznemiravati Parlament prema principu lojalne suradnje među institucijama” i zamolilo Junckera da “poduzme neophodne mjere kako bi osigurao da ljetni praznici proteknu mirno”. Slično je pismo, dodao je, poslao predsjednicima svih EU institucija i tijela.

Istovremeno, i nacionalni političari su na kraćem godišnjem. Hrvatski premijer Andrej Plenković odmara se u rezidenciji Villa Costabella u Opatiji, kao i lani kad je popio kavu s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. On je redovan hrvatski gost, kao i slovenski premijer Mladen Šarec. Lokaciju ne otkriva, no govori se da bi mogao biti Rab.

Foto: Twitter Macron ugošćuje Putina

Slovenski je premijer Borut Pahor završio morski dio godišnjeg u Istri, gdje obitelj njegove partnerice ima vikendicu blizu Umaga, te sa sinom pješači Slovenijom od istoka prema zapadu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ljetuje u mjestu Bormes-les-Mimosas na Azurnoj obali, gdje će ugostiti ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Njemačka kancelarka Angela Merkel sa suprugom se provodi u Italiji, u južnom Tirolu kod Bolzana. Preko dana pješači, ali i čita - snimili su je na hotelskom balkonu zadubljenu u knjigu Stephena Greenblatta - Tiranin: Shakespeare o politici, u kojoj autor Donalda Trumpa uspoređuje s Rikardom III, kroz “cinizam, okrutnost i izdaju” i “naciju pomagača” koja ga je dovela na vlast.

Radno ljeto ima novoizabrana šefica EK Ursula von der Leyen, koja okuplja svoj tim i talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini. On je DJ na zabavama na plažama. Turneju je počeo u mjestu Milano Marittima kod Ravenne, a nastavlja je prema jugu, pa prelazi na zapadnu obalu. Glazbeni ukus mu je specifičan i političan - svoj set, koji je uključivao pjesme talijanskog pop rappera Fedeza završio je - nacionalnom himnom.