REDIZAJN BLISKOG ISTOKA

Trump pritišće pet moćnih država da potpišu povijesni pakt: 'Ovo je obvezno'

Foto: REUTERS
Doris Kujek/Hina
25.05.2026.
u 16:39

"Izjavio sam da bi, nakon tolikog angažmana Sjedinjenih Država u naporima za rješavanje ove vrlo složene slagalice, trebalo biti obvezno da sve ove zemlje istovremeno potpišu Abrahamove sporazume", objavio je Trump na društvenoj mreži Truth Social u ponedjeljak

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da bi se zemlje poput Katara, Pakistana, Egipta, Jordana i Turske trebale pridružiti Abrahamovim sporazumima u sklopu napora za postizanje dogovora s Iranom. Trump je rekao da je u subotu razgovarao s čelnicima tih zemalja, kao i Saudijske Arabije i Bahreina, o potpisivanju sporazuma o normalizaciji odnosa s Izraelom. "Izjavio sam da bi, nakon tolikog angažmana Sjedinjenih Država u naporima za rješavanje ove vrlo složene slagalice, trebalo biti obvezno da sve ove zemlje istovremeno potpišu Abrahamove sporazume", objavio je Trump na društvenoj mreži Truth Social u ponedjeljak. Dodao je da pregovori s Iranom "dobro napreduju", ali nije dao naznake da će se dogovor uskoro postići.

Istovremeno, glavni iranski pregovarač i ministar vanjskih poslova bili su u Dohi na razgovorima s katarskim premijerom o potencijalnom sporazumu sa SAD-om o okončanju tromjesečnog rata, rekao je u ponedjeljak dužnosnik upućen u posjet, nakon što su Washington i Teheran umanjili nade za skorim napretkom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je u ponedjeljak na tjednom brifingu da je postignut zaključak o brojnim temama, ali da to ne znali "da smo blizu potpisivanja sporazuma". 

Dužnosnik upućen u posjet Iranaca Dohi rekao je za Reuters da su razgovori prvenstveno ticali Hormuškog tjesnaca i iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija. Osim toga, guverner iranske središnje banke dio je delegacije koja će razgovarati o potencijalnom oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava u sklopu konačnog sporazuma. Baghaei je rekao da potencijalni memorandum o razumijevanju sadrži 14 točaka i usmjeren je na okončanje rata i američke pomorske blokade Hormuškog tjesnaca, a Iran će zauzvrat poduzeti korake kako bi se osigurao siguran tranzit kroz stratešku plovnu rutu. Rekao je da razgovori još nisu usmjereni na nuklearna pitanja o kojima će se pregovarati u razdoblju od 60 dana ako se postigne okvirni sporazum.

Iran Abrahamovi sporazumi Donald Trump

ŠL
Šleger
18:12 25.05.2026.

Ak Trump pritišće te moćne države onda znači da je on puno moćniji od tih moćnih država. Moćan je Trump.

