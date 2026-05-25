Sladoledi od krvi na štapiću hlade lavove i tigrove u londonskom zoološkom vrtu

Dok ljudi tijekom toplinskih valova spas traže na plažama, u hladu ili uz hladno piće, u zoološkim vrtovima velike mačke rashlađuju se na posve drugačiji način – krvavim ledenim poslasticama. U zoološkom vrtu u Londonu lavovima i sumatranskim tigrovima tijekom visokih temperatura poslužuju smrznute blokove na bazi krvi, često obogaćene začinima ili jestivim poslasticama. Osim što ih hlade, takvi “sladoledi” potiču i njihovo prirodno istraživačko i lovačko ponašanje, prenosi The Guardian. Stručnjaci ističu kako su nastambe u zoološkim vrtovima pažljivo prilagođene potrebama životinja, pa uključuju hlad, vodu, sunčane dijelove i blatne površine, ovisno o vrsti.

Mnoge životinje pritom imaju i vlastite načine borbe protiv vrućine. U zoološkom vrtu Chester, primjerice, mali valabiji poznati kao dusky pademelons hlade se lizanjem zapešća. Isparavanjem sline hladi se krv u žilama blizu kože. S druge strane, mravojedi i afrički dikobrazi spas od žege pronalaze u podzemnim skloništima. – Kako temperature rastu, mnoge životinje same pronalaze načine za rashlađivanje na suncu – rekao je dr. Nick Davis, voditelj odjela sisavaca u zoološkom vrtu Chester. Nosorozi i kapibare često se rashlađuju valjanjem u blatu, dok sumatranski tigrovi, jaguari, azijski slonovi i Humboldtovi pingvini osvježenje traže u bazenima.

Iako bi se moglo očekivati da pingvini teško podnose vrućine, Humboldtovi pingvini, koji potječu s obalnih područja Perua i Čilea, dobro su prilagođeni toplijoj klimi. Toplinu otpuštaju preko područja gole kože oko lica i kljuna. U londonskom zoološkom vrtu dodatno im pomažu sustavi za orošavanje i ventilatori koji hlade zrak oko nastambe, a ondje se nalazi i najveći bazen za pingvine u Engleskoj. Posebne ledene poslastice dobivaju i druge životinje. Čimpanze, medvjedi i crvene pande hrane se voćnim i povrtnim ledenim lizalicama, dok gorile dobivaju blokove leda napravljene od voćnih čajeva bez šećera.

Nekim životinjama, poput indijskih nosoroga s jednim rogom, čuvari priređuju i osvježavajuća tuširanja. Angela Ryan iz londonskog zoološkog vrta istaknula je kako je najvažnije da svaka životinja sama može izabrati način rashlađivanja koji joj najviše odgovara. – Neke odmah odlaze u vodu ili hlad, dok druge posebno uživaju u orošavanju ili smrznutim poslasticama. Mnoge naše vrste ionako su prilagođene toplijem vremenu, pa nije riječ o pretjeranom interveniranju, nego o tome da im omogućimo odgovarajuće uvjete i pažljivo pratimo njihovo stanje – rekla je Ryan.