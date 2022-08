U BiH zatresao potres, podrhtavalo i u Hrvatskoj: 'Osjetili smo kratko lagano treskanje'

Potres jačine 3.0 prema Richeteru zatresao je danas u popodnevnim satima, u 17.44 sati, u Bosni i Hercegovini.

Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na dubini od pet kilometara, 47 kilometara od Mostara i 21 kilometar od Nevesinja. Podrhtavanje se osjetilo i u Hrvatskoj.

- Osjetili smo kratko lagano treskanje i zvuk čaša koje su stajale jedna do druge - opisala je osoba iz Dubrovnika.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 25 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/p7F58aTziH