Podmornica 'Titan'

Tragedija na dnu Atlantika promijenila je industriju podvodnog turizma

Autor
Elvis Sprečić
14.01.2026.
u 22:09

"Titan" je već godinu prije implozije pokazivao znakove deformacija trupa, no kompanija nije provela obvezne testove ni analizu materijala

Poznato je kako su se u Hrvatskoj još krajem 1980-ih izrađivale vojne podmornice. Nije to bila masovna proizvodnja, u dvadesetak godina iz brodogradilišta u Splitu u more je porinuto njih jedanaest. Bili su to manji modeli, dugi između 20 i 44 metra, dakle otprilike četiri do sedam puta kraći od suvremenih divova koji danas plove pod zastavama SAD-a, Rusije ili Kine. Ono što je manje poznato jest to da Hrvatska podmornice proizvodi i danas. Odnosno, točnije bi bilo reći – polupodmornice.

Mladen Peharda iz Svetog Filipa i Jakova još je ranih 2000-ih počeo skicirati brodove, a potom su mu trebale tri godine da u svom dvorištu izradi prvi prototip tog do tada u svijetu jedinstvenog plovila. Nekoliko godina kasnije osnovao je tvrtku Agena Marin te su krenuli s pripremom kalupa za proizvodnju, odobrenjima i na kraju 2012. s proizvodnjom. Ideja mu je bila pun pogodak, a što potvrđuju i brojke jer su njegove polupodmornice do sada izvezene na četiri kontinenta u čak 17 zemalja svijeta. U biti riječ je o hibridu broda i podmornice koji izgleda kao malo turističko plovilo čiji je donji dio trupa staklen i stalno uronjen ispod površine mora, dok je gornji dio, koji se sastoji od kabine i palube, nad vodom.

