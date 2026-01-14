Tragedija na dnu Atlantika promijenila je industriju podvodnog turizma

Poznato je kako su se u Hrvatskoj još krajem 1980-ih izrađivale vojne podmornice. Nije to bila masovna proizvodnja, u dvadesetak godina iz brodogradilišta u Splitu u more je porinuto njih jedanaest. Bili su to manji modeli, dugi između 20 i 44 metra, dakle otprilike četiri do sedam puta kraći od suvremenih divova koji danas plove pod zastavama SAD-a, Rusije ili Kine. Ono što je manje poznato jest to da Hrvatska podmornice proizvodi i danas. Odnosno, točnije bi bilo reći – polupodmornice.



Mladen Peharda iz Svetog Filipa i Jakova još je ranih 2000-ih počeo skicirati brodove, a potom su mu trebale tri godine da u svom dvorištu izradi prvi prototip tog do tada u svijetu jedinstvenog plovila. Nekoliko godina kasnije osnovao je tvrtku Agena Marin te su krenuli s pripremom kalupa za proizvodnju, odobrenjima i na kraju 2012. s proizvodnjom. Ideja mu je bila pun pogodak, a što potvrđuju i brojke jer su njegove polupodmornice do sada izvezene na četiri kontinenta u čak 17 zemalja svijeta. U biti riječ je o hibridu broda i podmornice koji izgleda kao malo turističko plovilo čiji je donji dio trupa staklen i stalno uronjen ispod površine mora, dok je gornji dio, koji se sastoji od kabine i palube, nad vodom.