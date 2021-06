Tužiteljica: Nesreća se ne bi dogodila da su poštivali prometne propise

Gotovo 11 godina od nesreće u kojoj je poginula Ivana Obad, ta bi priča konačno mogla biti, barem nepravomoćno okončana. Jer nakon što su se optuženici Marin Čolak i Dalibor Opačak, jučer na zagrebačkom Županijskom sudu očitovali o izmijenjenoj optužnici, ponovivši da nisu krivi, obrana i optužba su održale završne govore. Sutkinja Koraljka Bumči, predsjednica sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda zatim je odredila da će objava nepravomoćne presude biti 11. lipnja.

Prema optužnici, Čolak se tereti da je 5. studenog 2010. u 12.20 sati kretao autocestom A6 iz smjera Zagreba prema Rijeci lijevim prometnim trakom brzinom od 181,5 kilometar na sat, dok se Nissan u kojem je bio Dalibor Opačak kretao desnim trakom. Čolak je, započeo prelazak iz lijevog u desni prometni trak, a da se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Opačak je vozeći se brzinom od 205,3 kilometara na sat započeo kočiti no zbog brzine nije mogao smanjiti brzinu na vrijeme. Zbog toga su se automobili okrznuli. Nissan se prednjim lijevim kotačem dotaknuo sa zadnjim desnim kotačem Ferrarija. Taj je dodir destabilizirao Ferrari koji se počeo se nekontrolirano kretati te je sletio desno van kolnika. Automobil se prevrnuo i zapalio pri čemu je poginula Ivana Obad.

Tužiteljica Natalija Slavica u svom završnom govoru navela je kako tužiteljstvo smatra da je tijekom postupka dokazano da su optuženici počinili to za što se terete.

- Nesporno je da se dogodila nesreća u kojoj je izgubljen jedan mladi život. Okrivljenici su svjesno vozili brzo i ludo i to prerađene automobile kao da su na utrci Formule 1. Vozili su protivno prometnim propisima i brzinom znatno većom od dozvoljene. Oba vozača su, prema stavu tužiteljstva odgovorna za nesreću jer su se međusobno poticali na takvu vožnju. Nije sporno da je prvooptuženik ušao svojim vozilom u putanju vozila drugooptuženika, no to je moglo biti izbjegnuto da se vozilo po prometnom propisima. To je jedinstvena cjelina. Nesreća se ne bi dogodila da je bilo koji od njih vozio po propisima - kazala je tužiteljica, koja je zatražila osuđujuću presudu te izricanje zabrane upravljanja vozilima.

S druge strane, obrane očekivano imaju drugačiji stav. Smatraju da nije dokazano, pogotovo u slučaju Opačka da je smrt Ivane Obad, uzročno posljedično povezana s načinom vožnje. Sporan im je bio i policijski očevid koji je napravljen nakon nesreće, koji kako tvrde, nije napravljen kako treba, pa neke stvari, tvrde obrane, činjenično nisu utvrđene, što je po njima uzrok cijelog problema.

Čolakov branitelj čak je kazao da se Opačak nije izmaknuo kako je trebao, jer je vozio na način kako se vozi u sportskom automobilizmu. Branitelji su zatražili oslobađajuće presude za Čolaka i Opačka.

Inače riječ je o ponovljenom suđenju koje je počelo u siječnju ove godine. Optužnica je podignuta u travnju 2012., podigao ju je ODO Karlovac i tada počinju muke po optužnici jer je tužiteljstvo tražilo dodatna vještačenja, nezadovoljno onim koje je napravljeno. Spis je prebačen iz Karlovca u Zagreb jer se u njemu ništa nije događalo godinu i pol dana. Tijekom prvog suđenja, koje je počelo u studenom 2013. Čolak i Opačak su nijekali krivnju, a onda je na jednoj od rasprava sudski vještak ustvrdio da Čolak i Opačak jesu divljali po cesti, no da to divljanje nije bio uzrok nesreće.

Obojica su inače sudjelovali u automobilističkim utrkama, a tvrdili su da se na dan nesreće nisu utrkivali iako su vozili oko 200 kilometra na sat. Zbog kontradiktornih iskaza i čak pet vještačkih nalaza sud je dijelio packe tužiteljstvu, tražeći od njih da poprave optužnicu, da je usuglase s nalazima vještačenja. Na koncu su Čolak i Opačak u prosincu 2015. osuđeni svaki na po tri godine zatvora, a bilo im je zabranjeno i upravljanje automobilom na godinu dana. No tu je presudu u rujnu 2018. ukinuo Županijski sud u Rijeci, smatrajući da je sud prekoračio svoje ovlasti navevši nešto čega nije bilo u činjeničnom opisu optužnice, čime je, prema stavu Županijskog suda u Rijeci proširio optužbe.

