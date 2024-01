Turudić: Ja s Milanovićem u životu nisam progovorio niti riječi, niti imam namjeru

Kandidat za glavnog državnog odvjetnika, Ivan Turudić, kazao je da se odlučio javiti za tu poziciju kada je vidio javni poziv, a motiv mu je bio javni interes. Nitko mu, kako je istaknuo, nije rekao da se javi. Na tvrdnje oporbe da je HDZ-ov čovjek, Turudić je u razgovoru za HRT kazao: "Oni tako smatraju. Kad bih rekao najveću istinu na svijetu, oni je ne bi prihvatili".

"Oni imaju ormariće u koje spremaju ljude, mene su spremili jedan ormarić. Ja se protiv toga niti ne želim boriti. Ako postanem glavni državni odvjetnik, bit ću samostalan i neovisan, kao što sam bio i u svom sudačkom vijeku. Poznat sam po tome. Niz odvjetnika je istupalo u javnosti, nitko nije osporio moju samostalnost i moju stručnost", kazao je.

"Ako pogledate odluke koje sam donosio, one nisu nikada bile motivirane niti političkim, niti nacionalnim, niti rasnim, niti vjerskim razlozima, nego pravom. To je lako provjerljivo", istaknuo je pa se osvrnuo na predsjednika Zorana Milanovića.

"Ja s Milanovićem u životu nisam progovorio niti riječi, niti imam namjeru. To je čovjek koji se hrani tuđim emocijama. On želi izazivati strah i emocije i onda je zadovoljan. Ako to ne uspije, onda neće biti zadovoljan", izjavio je Ivan Turudić.

Potvrdio je da se mora riješiti problem niskog povjerenja građana u pravosuđe. "Percepcija ne samo DORH-a, nego i cijelog hrvatskog pravosuđa je loša. Trebamo se svi skupa boriti da ona bude bolja", naglasio je.

Zlati Hrvoj Šipek mandat ističe 26. svibnja 2024. godine, a Turudić ističe: "Ona može mandat odraditi do kraja, nitko joj to ne može osporiti, a može i odstupiti prije. To je njena privatna odluka".

