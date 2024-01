'Za Turudića će glasati i uskočki optuženici. Iznenađena sam što oporba ne traži njihovo izuzimanje'

Prokomentirala je aktualne teme uključujući i izbore za novog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Kritike na pitanje tih izbora je ne čude jer je i njoj od početka bilo jasno čim se on prijavio kakav će biti ishod.

" Iznenadilo me što ugledni sudac Turudić uopće želi ulogu državnog odvjetnika jer naravno znamo da je sustav tako ustrojen da DORH diže optužnice i onda to sve završava na sudovima i suci su ti koji odlučuju je li DORH bio upravu. Međutim kada pričamo o njegovom izglasaju, to je neupitno da nam je svima bila jasno čim se on prijavio kakva će biti odluka".

Kosor smatra da će se u ovom slučaju biranja novog glavnog državnog odvjetnika dogoditi presedan kakav u Hrvatskoj nije viđen kada se birao tako važan čelnik.

"Za glavnog državnog odvjetnika glasat će u Saboru i članovi većine koji su uskočki optuženici. Dakle, institucija kojoj će doći na čelo novi glavni državni odvjetnik progoni dvojicu zastupnika i oni će sada glasati za njega. Ja sam pomalo iznenađena što nitko iz opozicije nije tražio da se ta dvojica izuzmu iz glasanja", rekla je Kosor.

Atmosfera koja se stvorila oko izbora za novog čelnika DORH-a, prema bivšoj premijerki nikako nije pozitivna jer se izgubila percepcija o važnosti i neovisnosti te odluke.

"A danas imamo skroz obrnutu situaciju, gdje su ljudi iz struke protiv, cijela oporba je protiv, predsjednik države je protiv svi imaju primjedbe. Po meni s obzirom da nam se brzo bliže izbori, trebalo je to pitanje ostaviti za buduću parlamentarnu većinu u kojoj bi se mogao postići najveći stupanj konsenzusa".

Naglašava kako se ovdje ne radi o unutarstranačkom obračunu kao što neki nagađaju i čvrstog je stava kako novo izabranom državnom odvjetniku itekako neće biti lagano te da će teško pronaći suradnika.

"Pogreška koju radi, konstantno je u javnosti, što po meni ne bi trebao, državni odvjetnik bi trebao biti vuk samotnjak, trebao bi biti sterilan, da ga se ne može povezati ni s kim tko je u pravosudnim problemima. Državni odvjetnik od samoga početka mora stvoriti dojam čvrste ruke i mora biti ugledan, dakle javnost, građani i građanke moraju se u sebi na neki način klanjati toj osobi koja je beskompromisna i čista u svakom smislu i tako neometano raditi svoj posao".

Novi kazneni zakon koji je predložio premijer o curenju informacija joj je nejasan i ističe kako zbog njegovog prihvaćanja samo su kritike na Turudića porasle.

VEZANI ČLANCI:

"Kazneni zakon za curenje informacija, apsolutno mi je nejasan i samo jedan čovjek na tome inzistira. I najava takvog rigidnog zakona pojavila se kada su se stvorile povezanosti s Plenkovićem. I tu opet vidimo njegovu čuvenu izjavu "Ja to mogu". I naravno da su kritike za Turudića isto povezane s ovim zakonom, nakon što je on izjavio da ga apsolutno podržava. Ne razumijem zašto upravo sada pred izbore se ulazi u ove sporove i fascinira me opozicija koja to ne propituje dovoljno".

Trenutno smo u izbornoj godini kada nas čekaju parlamentarni, europski i predsjednički izbori. No kandidati za predsjednika i dalje nisu najavljeni. Prema Kosor i Milanović i Plenković debelo kasne te bi trebali što pije upoznati javnost sa svojim odlukama.

"Mi smo već skoro u veljači i taj kandidat ili kandidatkinja mora se početi predstavljati javnosti i krenuti predstavljati neku svoju malu kampanju, jer je trenutno sva pozornost na Plenkoviću. A on i dalje nije odlučio tko će biti kandidat, sva odluka je na na njemu. Usporava ga i to što Milanović još nije najavio svoj ponovni mandat. Tako da obojica kasne s predstavljanjima za nadolazeće izbore" rekla je u današnjoj emisiji Večernji TV Jadranka Kosor.

VIDEO: Miljević: Neće ići da se novinarima ništa neće smjeti otkriti do optužnice, a evo i zašto