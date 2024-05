Turudić imenovao Gordanu Križanić svojom prvom zamjenicom

Ivan Turudić za svoju prvu zamjenicu imenovao je Gordanu Križanić, priopćio je DORH. Ona na tu poziciju dolazi s mjesta voditeljice Odsjeka za unutarnji nadzor u DORH-u. Prije nje, prva zamjenica je bila Ksenija Pavić, koja, kako je priopćeno, nastavlja rad u Kaznenom odjelu DORH-a.

To je drugo važno kadrovsko imenovanje Turudića, nakon što je ovaj tjedna stupio na dužnost glavnog državnog odvjetnika. Dan ranije je za v. d. ravnatelja USKOK-a imenovao Svena Miškovića. Inače, prvi zamjenik(ca) je desna ruka glavnog državnog odvjetnika, a s obzirom na to da je Gordana Križanić do sada vodila Odsjek za unutarnji nadzor DORH-a, Turudić je očito odlučio za desnu ruku postaviti osobu koja sustav i njegove probleme dobro poznaje.

Gordana Križanić karijeru je počela u karlovačkom ODO-u, svojevremeno je vodila i karlovački ŽDO, a 2007. dobila je državnoodvjetničko priznanje zbog, kako je tada pojašnjeno, stručnog i pravodobnog postupanja te koordinacije i nadzora nad provođenjem izvida koji su doveli do podizanja optužnice u slučaju Karlovačke pivovare.

Radilo se u slučaju u kojem je bilo optuženo pet osoba i Karlovačka pivovara zbog ugrožavanja opće sigurnosti. Optuženici su se teretili da su propustili obaviti reviziju opasnosti nakon što su izmijenili tehnologiju rada, odnosno premjestili stroj za ukapljivanje ugljikova dioksida koji se stvara pri fermentaciji. Taj propust doveo je do smrti Zdravka Martinovića, koji se 2007. srušio u nesvijest dok je šetao psa pored Pivovare te je kasnije preminuo. Petorica optuženika bila su osuđena na ukupno 14 i pol godina zatvora, dok je Karlovačka pivovara bila novčano kažnjena s tri milijuna kuna.

