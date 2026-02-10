Već su se pojavile kalkulacije za parlamentarne izbore: 'Ako dobije najmanje 13 posto, Zoki će biti premijer'

Predsjednik Zoran Milanović mogao bi presudno utjecati na nadolazeće parlamentarne izbore, odluči li se na njih izaći sa svojom neovisnom listom. Naime, mogao bi osigurati parlamentarnu većinu koaliciji SDP-a i Možemo! te postati sljedeći premijer. Te procjene donosi Nacional, na temelju više više izvora bliskih vrhu SDP-a i HDZ-a koji potvrđuju kako je riječ o sve aktualnijoj političkoj temi.

U krugovima bliskim vrhu SDP-a rade se i konkretni izračuni koliki bi postotak glasova Milanovićeva nezavisna lista mogla osvojiti. Prema tim inicijalnim procjenama, ona bi mogla dobiti između 10 i 13 posto glasova. Procjenjuje se kako bi SDP imao oko 23, a Možemo! oko 13 posto, a sve bi zajedno moglo osigurati najmanje 75 saborskih zastupnika.

"Na parlamentarnim izborima 2028. mogla bi se pojaviti Zoranova lista, koja će odlučivati o pobjedniku tih izbora, a u tom slučaju premijer neće biti ni Siniša Hajdaš Dončić ni Tomislav Tomašević, nego Zoran Milanović. Ako dobije najmanje 13 posto, Zoki će biti premijer, jer on ih sve pojede za doručak", kazao je za Nacional visoki izvor blizak vrhu SDP-a.

Ako se odluči kandidirati za premijera, Milanović bi morao odstupiti sa svoje funkcije gotovo godinu i pol prije kraja mandata.