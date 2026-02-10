Zadar dobiva olimpijski bazen na Višnjiku sa svim uvjetima za održavanje plivačkih natjecanja na međunarodnoj razini

Grad Zadar odabrao je izvođača radova za gradnju olimpijskog bazena na Višnjiku. Vrijednost radova je 2,7 milijuna eura + PDV, a novi olimpijski bazen samo je jedan korak u projektu modernizacije sportske infrastrukture u Zadru, u okviru ITU projekta Sport Upbuild. Istakli su to iz gradske uprave navodeći da je nakon prijave projekta za sredstva EU, donesena odluka o odabiru u postupku javne nabave za odabir izvođača na izgradnji vanjskog olimpijskog bazena na Višnjiku. Odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja Lavčević inženjering d.o.o. i Lavčević Zadar d.o.o. – Novi bazen ukupnih je tlocrtnih dimenzija 80,48×35,64 metara i zadovoljit će sve uvjete za održavanje službenih plivačkih natjecanja na međunarodnoj razini, a gradit će se prema projektu koji je izradio zadarski Konus. Oko bazenske školjke će se izvesti servisni hodnik te strojarnica.
