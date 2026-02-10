Zadar dobiva olimpijski bazen na Višnjiku sa svim uvjetima za održavanje plivačkih natjecanja na međunarodnoj razini

Grad Zadar odabrao je izvođača radova za gradnju olimpijskog bazena na Višnjiku. Vrijednost radova je 2,7 milijuna eura + PDV, a novi olimpijski bazen samo je jedan korak u projektu modernizacije sportske infrastrukture u Zadru, u okviru ITU projekta Sport Upbuild. Istakli su to iz gradske uprave navodeći da je nakon prijave projekta za sredstva EU, donesena odluka o odabiru u postupku javne nabave za odabir izvođača na izgradnji vanjskog olimpijskog bazena na Višnjiku. Odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja Lavčević inženjering d.o.o. i Lavčević Zadar d.o.o. – Novi bazen ukupnih je tlocrtnih dimenzija 80,48×35,64 metara i zadovoljit će sve uvjete za održavanje službenih plivačkih natjecanja na međunarodnoj razini, a gradit će se prema projektu koji je izradio zadarski Konus. Oko bazenske školjke će se izvesti servisni hodnik te strojarnica.

Foto: Grad Zadar

Olimpijski bazen najvrjedniji je dio projekta Sport Upbuild, odnosnourbanog područja Zadar. Obuhvaća modernizaciju ŠC-a Višnjik, u što je uključeno uređenje i opremanje centra za dijagnostiku sportaša, ali i izgradnja ili rekonstrukcija deset novih kvartovskih sportskih igrališta u Zadru. Obuhvaća i rekonstrukciju te uređenje i izgradnju sportske infrastrukture u Bibinjama, Škabrnji i Poličniku. Predviđeno razdoblje izvođenja radova je deset mjeseci, a nakon izvršnosti odluke o odabiru kreće teći rok za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem u roku od 90 dana. Projekt Sport Upbuild obuhvaća i izgradnju tribina unutar kojih će biti smještene višenamjenska dvorana i dvorana za borilačke sportove. Postupak javne nabave za gradnju tribina raspisat će se tijekom ove godine – istakli su iz zadarske gradske uprave.