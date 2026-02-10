Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODABRAN IZVOĐAČ, VRIJEDNOST RADOVA 2,7 MILIJUNA EURA

Zadar dobiva olimpijski bazen na Višnjiku sa svim uvjetima za održavanje plivačkih natjecanja na međunarodnoj razini

Foto: Grad Zadar
1/4
Autor
Frane Šarić
10.02.2026.
u 15:39

Olimpijski bazen najvrjedniji je dio projekta Sport Upbuild, odnosno modernizacije sportske infrastrukture urbanog područja Zadar

Grad Zadar odabrao je izvođača radova za gradnju olimpijskog bazena na Višnjiku. Vrijednost radova je 2,7 milijuna eura + PDV, a novi olimpijski bazen samo je jedan korak u projektu modernizacije sportske infrastrukture u Zadru, u okviru ITU projekta Sport Upbuild. Istakli su to iz gradske uprave navodeći da je nakon prijave projekta za sredstva EU, donesena odluka o odabiru u postupku javne nabave za odabir izvođača na izgradnji vanjskog olimpijskog bazena na Višnjiku. Odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja Lavčević inženjering d.o.o. i Lavčević Zadar d.o.o. – Novi bazen ukupnih je tlocrtnih dimenzija 80,48×35,64 metara i zadovoljit će sve uvjete za održavanje službenih plivačkih natjecanja na međunarodnoj razini, a gradit će se prema projektu koji je izradio zadarski Konus. Oko bazenske školjke će se izvesti servisni hodnik te strojarnica. 

Foto: Grad Zadar
Olimpijski bazen najvrjedniji je dio projekta Sport Upbuild, odnosno modernizacije sportske infrastrukture urbanog područja Zadar. Obuhvaća modernizaciju ŠC-a Višnjik, u što je uključeno uređenje i opremanje centra za dijagnostiku sportaša, ali i izgradnja ili rekonstrukcija deset novih kvartovskih sportskih igrališta u Zadru. Obuhvaća i rekonstrukciju te uređenje i izgradnju sportske infrastrukture u Bibinjama, Škabrnji i Poličniku. Predviđeno razdoblje izvođenja radova je deset mjeseci, a nakon izvršnosti odluke o odabiru kreće teći rok za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem u roku od 90 dana. Projekt Sport Upbuild obuhvaća i izgradnju tribina unutar kojih će biti smještene višenamjenska dvorana i dvorana za borilačke sportove. Postupak javne nabave za gradnju tribina raspisat će se tijekom ove godine – istakli su iz zadarske gradske uprave. 

Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo
Ključne riječi
Višnjik izvođač radova olimpijski bazen radovi Zadar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!