Turistička zajednica Karlovačke županije dobila 1,85 milijuna kuna

Inovativna digitalizacija i zelena tranzicija turizma na području Karlovačke županije' naziv je projekt čiji je nositelj Regionalna turistička zajednica Karlovačke županije i za koji je dobila stopostotnu financijsku potporu iz programa Erasmus plus. Riječ je o projektu vrijednom čak 1,85 milijuna kuna.

Partneri Regionalnoj turističkoj zajednici Karlovačke županije na projektu su: Ericsson Nikola Tesla d.d., Trgovačko ugostiteljska škola iz Karlovca, Ferial d.o.o., Zavod za turizam iz Maribora, Srednja škola za ugostiteljstvo i turizam iz Maribora, Ugostiteljsko-turistička škola iz Beograda i Fakultet za turizam iz Portoroža.

Tijekom provođenja projekta učenici strukovnih škola iz područja turizma i ugostiteljstva, koje su uključene u projekt, unosit će u aplikaciju podatke o turističkim atrakcijama u svom okruženju. Tako će, uz autorizaciju nositelja i partnera na projektu, nastati digitalna baza turističkih atrakcija na području Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Naravno, među turističkim će atrakcijama u ovoj bazi svoje mjesto svakako naći i zanimljive turističke lokacije u Karlovačkoj županiji poput Baraćevih špilja, Rastoka, Otoka ljubavi na Mrežnici.

Direktor Regionalne turističke zajednice Karlovačke županije Željko Fanjak ističe kako je ovaj projekt doprinos primarnim ciljevima razvoja turizma u Republici Hrvatskoj, u prvom redu digitalizaciji i zelenoj tranziciji.

- Ovim projektom potičemo interes učenika za turizmom kroz praktično sudjelovanje u navedenim procesima digitalizacije i zelene tranzicije. Ponekad nismo ni svjesni kakvim smo sve ljepotama okruženi, u kakvom skrivenom raju živimo, a upravo takve mikrolokacije turisti prepoznaju kao autohtone turističke atrakcije. Ovim projektom ćemo brojne skrivene kutke Karlovačke županije približiti široj javnosti što će biti sjajan doprinos razvoju i prepoznatljivosti destinacije - kaže direktor Fanjak.

Ovo je prvi EU projekt Regionalne turističke zajednice Karlovačke županije, a dio financiranja koji se odnosi na nju, kao nositelja, iznosi 300.000 kuna. Karlovačka županija pružila je tijekom prijave pomoć i podršku, pa županica Martina Furdek-Hajdin nakon odluke Agencije za mobilnost i programe Europske unije o stopostotnom financiranju ovog projekta, ne krije zadovoljstvo.

- Ovaj projekt me posebno veseli iz više razloga. On obuhvaća obrazovanje i turizam, ima edukativni karakter, a bit će vrlo značajan i za turizam. Osim toga, stvaranje digitalne baze turističkih atrakcija je nešto što će biti vrlo zanimljivo pratiti. To će biti živi projekt koji će se dalje razvijati i kad završi, jer će digitalna rješenja ovog projekta biti integrirana u postojeću GIS platformu Karlovačke županije. Dakle, imamo u projektu mlade ljude, srednjoškolce, koji unose podatke o turističkim atrakcijama u svom okruženju, imamo digitalne tehnologije, imamo suradnju s partnerima iz više zemalja. Ovo je odlično osmišljen projekt, i dalje ćemo pružati svaku potporu i pomoć našoj Regionalnoj turističkoj zajednici - kazala je županica M. Furdek Hajdin. Projekt će početi u listopadu i trajat će dvije godine.

