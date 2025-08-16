Apetiti su porasli turističkim domaćinima diljem Mediterana i cijene smještajnim objektima, restoranima, kafićima, slastičarnicama, pa i trgovinama, rasle su posljednjih godinu, dvije tri praktički u svim zemljama mediteranskog bazena. Popularnost ima svoju cijenu, a Mediteran godišnje ugošćava oko 300 milijuna turista i jedna je od najposjećenijih turističkih regija u svijetu. Tome, barem zasad, klimatske promjene i zatopljenje nisu ozbiljnije naškodili. Ali, zato bi neumjereno dizanje cijena moglo.
"...Turisti se žele osjećati počašćeno, a ne oderano..."___Točno! Većina turista radi cijelu godinu i štedi kako bi mogli tjedan, dva otići na godišnji. Za taj svoj novac žele nešto posebno. Ne neku prosječnost koja se prodaje za visoku cijenu. Jer za tu visoku cijenu u nekim destinacijama dobiju i visoku uslugu...