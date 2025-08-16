Naši Portali
16.08.2025. u 09:03

Većina Europljana trpi zbog inflacije i pred jadranskim je domaćinima da u idućim sezonama cijene i kvalitetu ujednače

Apetiti su porasli turističkim domaćinima diljem Mediterana i cijene smještajnim objektima, restoranima, kafićima, slastičarnicama, pa i trgovinama, rasle su posljednjih godinu, dvije tri praktički u svim zemljama mediteranskog bazena. Popularnost ima svoju cijenu, a Mediteran godišnje ugošćava oko 300 milijuna turista i jedna je od najposjećenijih turističkih regija u svijetu. Tome, barem zasad, klimatske promjene i zatopljenje nisu ozbiljnije naškodili. Ali, zato bi neumjereno dizanje cijena moglo.

Ključne riječi
Crna Gora Albanija Turska Španjolska Grčka Dubrovnik turistička sezona cijene

Avatar Zgubider..
Zgubider..
10:17 16.08.2025.

"...Turisti se žele osjećati počašćeno, a ne oderano..."___Točno! Većina turista radi cijelu godinu i štedi kako bi mogli tjedan, dva otići na godišnji. Za taj svoj novac žele nešto posebno. Ne neku prosječnost koja se prodaje za visoku cijenu. Jer za tu visoku cijenu u nekim destinacijama dobiju i visoku uslugu...

Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
09:40 16.08.2025.

Počastite ih vi... Snizite tarifu na PŠK ili bar dajte popust na može IUP

ST
stomiovotreba
09:27 16.08.2025.

Jel vi to ozbiljno?

