Turisti otkrili 'skriveni' biser Hrvatske, ruše se rekordi: Ključ uspjeha uvijek su ljudi

Godina je tek počela, a za turizam na istoku Hrvatske već je itekako obećavajuća. Pogurani novim, nedavnim turističkim nagradama, u Slavoniji i Baranji kažu da su spremni za nove rekorde. I već ih ruše.

– Od početka ove godine brojimo 37 posto rasta broja noćenja i gotovo 40 posto rasta broja dolazaka u odnosu na isti period rekordne 2022. u Osječko-baranjskoj županiji. S druge strane, imamo sve veći broj zahtjeva za smještaj tijekom radnog tjedna u većim smještajnim kapacitetima kojih nedostaje na razini cijele destinacije – započinje Ivana Jurić, direktorica TZ-a Osječko-baranjske županije.

Aktivni odmor

Ukupno 240.085 noćenja te 112.183 dolazaka, turistička je to bilanca u Osječko-baranjskoj županiji za proteklu godinu. U odnosu na 2021., noćenja su rasla 33 posto, a dolasci 40 posto. Rekordne su ovo brojke, bolje čak i od 2019., s tim da je stranih gostiju 7 posto više nego u toj pretpandemijskoj godini.

Rujan je mjesec koji je lani najviše vrvio turistima u ovoj županiji, zabilježeno je 31.548 noćenja. Ujedno je to prvi mjesec s više od 30.000 noćenja u povijesti, a razlog je tome organizacija velikih sportskih manifestacija.

Što se stranaca tiče, Osječko-baranjska županija lani je bila pravi hit među Poljacima.

– Ključ uspjeha u turizmu uvijek su ljudi, a autentičnost je glavni ključ atraktivnosti destinacije, jer gost ovdje doživljava prostor kroz uključivanje u svakodnevne aktivnosti u ruralnom prostoru, arhitekturu, ljepotu gradova poput Osijeka i Đakova, aktivni odmor u očuvanoj prirodi i neizostavnu enogastronomiju koja sve veže u poseban doživljaj. Naša glavna prednost na domaćem, trenutačno primarnom tržištu je emocionalna veza s destinacijom, a niska razina očekivanja u odnosu na obilje koje gosta dočeka – rezimira direktorica Jurić.

Da Slavonija i Baranja postaju pravi turistički dragulj, prepoznaje i struka.

Oči u oči s megalodonom

Općina Kneževi Vinogradi dobitnica je šampionske titule Veliki zlatni suncokret kao najbolja hrvatska vinska destinacija. Još je pet dobitnika iz ove županije slavilo na nedavnoj dodjeli nagrada Suncokret ruralnog turizma. Sve je vidljivija na turističkoj karti i Virovitičko-podravska županija, a najveći vjetar u leđa lani im je zapuhao s otvaranjem Geo info centra u Voćinu, na području Parka prirode Papuk. Geo info centar osvojio je Suncokret ruralnog turizma u kategoriji ruralnog turističkog projekta. I tamo se slažu kako su za uspjeh zaslužni – ljudi.

– Slavonci su gostoljubivi, srdačni i raduju se zaista svakome gostu. Geo info centar u Voćinu razgledala su 18.644 posjetitelja od 1. veljače do konca prošle godine, što nas čini jednim od najposjećenijih centara u RH. Ispričali smo priču o našoj kulturnoj, povijesnoj i geološkoj baštini uz pomoć, primjerice, virtualne stvarnosti i interaktivnih ekrana. Mlade posjetitelje više ne zanima tradicionalan pristup kakav nude muzeji, a mi smo zaista napravili iskorak – govori Maja Jurlina, voditelj odjela organizacije i posjećivanja PP Papuk. Dok koračaju kroz Geo info centar, posjetitelji će slobodno dotaknuti 18 različitih stijena od kojih je Papuk sazdan, od metamorfnih starih 440 milijuna godina, pa do sedre, preko koje se prelijeva slap Skakavac, stare 6000 godina. Kroz virtualne naočale pogledat će megalodonu u oči, a dobro će ih protresti sjedala u 7D kinu, gdje će se vratiti u prošlost sve do velikog praska.

– Na Papuku je lani izbrojeno 89.000 posjetitelja, a očekujemo rast od 50 posto ove godine – kaže Jurlina.

Još uvijek nedostaje smještaja na istoku Hrvatske, ali i tu ima pomaka. Obitelj Gorana Galića iz Osijeka kupila je 2016. kuću uz vodu u baranjskom Kopačevu, a iako je to trebala biti njihova oaza mira, postala je turistički hit.

– Uredili smo veliku terasu, sazidali roštilj, a postavljanjem mola uz samu vodu napravili smo mjesto za odmor ili pecanje. Isprva smo je koristili za naša druženja, no sve nam se češće događalo da nas slučajni prolaznici ili turisti pitaju je li kuća na raspolaganju za najam – govori nam Goran. Vrata turistima otvorili su za Novu 2022. – U Kopačevu je sve nekako mirnije i sporije, upravo onako kako treba biti za idealan vikend-odmor – dodaje Galić, čiji gosti s terase mogu promatrati rijetke ptice Kopačkog rita.