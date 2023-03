Tko će si moći priuštiti ljetovanje? Smještaj skuplji i 35%, evo kako Hrvati mogu proći jeftinije

Kad je u pitanju odmor na hrvatskom jadranu, hrvatskim građanima ove godine malo što ide na ruku. Cijene rastu brže od plaća, a potražnja u Europi je tolika da jadranski domaćini nemaju pretjeranog razloga razmišljati o dubini hrvatskog džepa. Osim toga, smatra se, domaći gosti ionako su po prirodi stvari usredotočeni na domaće more, uvijek se nekako snađu i dođu, a, uostalom, sezona već dugo i ne ovisi o njima. Lani je, recimo, od ukupno 19 milijuna turista domaćih bilo 'tek' 2,6 milijuna i njihov se minus, uz rastuće brojke iz inozemstva, ne bi previše osjetio.

K tome, lanjska poskupljenja domaći su turisti progutali bez većih problema i bilo ih je čak dvjestotinjak tisuća više nego i 2019. Lani su u dizanju cijena prednjačili hoteli, gdje su poskupljenja išla i do 40 posto prema 2021. Ali, ove godine cijene podjednako i osjetno rastu kako u hotelima tako i u popularnom i financijski nešto pristupačnijem privatnom smještaju. S kakvim će, pak, cjenicima osvanuti jadranske konobe, slastičarnice i restorani tek ćemo vidjeti, ali i to će, kao i prijašnjih godina, sigurno biti skrojeno prema zapadnoeuropskim plaćama.

Sve upućuje da će ljetovanje na Jadranu biti i skupo i nikad skuplje. U prosječena poskupljenja smještaja zasad govore o 15 do 20 posto višim cijenama od lanjskih, ali to samo znači da su neki poskupili pet, a neki i 35 posto. Ispada tako da će, recimo, za apartmane u kojima je noćenje prošlog ljeta bilo 70 eura, ovog ljeta trebati minimalno 80, a nerijetko i 90 eura pod danu. Kratko, sedmodnevno ljetovanje u tom slučaju u startu poskupljuje barem 70, a češće 100 do 140 eura.

- Lani je sezona bila neizvjesna i naš je savjet privatnim iznajmljivačim bio da ne dižu previše cijene. Neki su se ipak odlučili za poskupljenja, i to do deset posto. Ove godine zbog inflacije i poskupljenja energenta, komunalija, ali i usluga poput čišćenja, pranja rublja, a u nekim mjestima i paušalnog poreza, poskupljenja su neizbježna i cijene će biti barem 15 posto više nego lani. No, to je sad već sve skupa i 30 posto skuplje nego je bilo 2019. - govori predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković.

- Jasno je da je domaćem gostu preskupo 150 eura za noćenje, kolike će ljeti biti cijene apartmana za dvoje, plus još dva ležaja, na dobroj poziciji. Naše građane radi toga savjetujemo da se direktno obrate iznajmljivaču. Tako mogu uštedjeti do 20 posto, koliko bi otišlo na proviziju posrednika. Imam poruku i za kolege iznajmljivače da daju popuste za domaće goste. To su gosti na koje mogu računati i u vansezoni, šteta bi bilo pustiti ih da odu kod konkurencije. Inače, u Grčkoj, recimo, sve je, od smještaja do ugostiteljstva, bitno jefitnije nego kod nas, a cijene su niže i Španjolskoj i Portugalu. Razumljiva mi je ambicija da budemo kvalitetna, boutique destinacija, ali onda bi svi segmenti turističke ponude morali biti na toj razini. A to, nažalost, nije slučaj... - zaključuje naša sugovornica.

VIDEO Istraživanje navika hrvatskih turista: Idu li na more i koliko troše?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zasad smo najdalje, čini se, otišli s boutique cijenama. Da to nikome nije simpatično potvrđuju u agenciji Palma Travel.

- Prodaja ljetovanja na domaćem tržištu je krenula, ljudi žele uhvatiti firste minute cijene koje su u siječnju bile 30, a sada 20 posto niže od redovnih. Neki ne kriju da su šokirani, kažu kako godinama idu u isti hotel, a svake godine sve skuplje i skuplje. Pitaju, dokle više. Ima i onih koji se, kad vide koliko bi ih koštao odmor na Jadranu, raspituju za Grčku, Tursku, Egipat... Brojke kažu da za istu ili nešto malo višu svotu od oko 2.200 eura, koliko je sedmodnevni odmor u hotelu s četiri zvjezdice na Jadranu za obitelj s dvoje djece, mogu u Egipat ili Tunis, i to u all inclusive aranžmanu. Za Grčku ili Tursku bi im trebalo bar 500 eura više, ali uspoređujemo aranžman na Jadranu s vlastitim prijevozom sa sedmodnevnim avio aranžmanom, pa se neki odlučuju za neke od mediteranskih susjeda - kaže Ana Magdić iz Palma Travela.

Novi skok cijena u hrvatskom turizmu nije prošao nezamijećeno ni na ovotjednom turističkom sajmu u Berlinu. To što ih mnogi Europljani mogu bez problema platiti, ne znači da im se sviđa.

- I partneri nas upozoravaju da su kod konkurenata cijene niže. Neke agencije su nam se, pak, žalile kako na hrvatskom jadranu ne mogu zakupiti hotelskih soba koliko bi htjeli, jer hotelijeri spekuliraju i čuvaju sobe za goste koji dolaze bez posredovanja agencija i kojima noćenje naplaćuju skuplje - prenosi jedan domaći turistički profesionalac, koji po povratku s berlinske burze priznaje da ga već pomalo brine koliko će još dugo poskupljenja u hrvatskom turizmu imati prođu na europskom tržištu.

Predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK Boris Žgomba ne spori da će za ljetovanje na Jadranu vrlo vjerojatno trebati nikad više novca, ali, kaže, nikad više dajemo i za kruh, mlijeko, kad kupujemo automobil...

- Nažalost, to je trenutno neizbježno. Ali, daleko smo još od toga da sezonu proglasimo uspjelom. Nastave li rezervacije ovim tempom, bit će izvrsna, a to bi onda čak bio impuls za dodatno dizanje cijena. Isto tako, ne bude li potražnja iz Europe kakvu očekujemo, domaćini će biti prisiljeni spuštati cijene. To je tržište - otvara Žgomba mogućnost za scenarij koji zasigurno mnogima ne bi bio mrzak.