Trumpova saveznica uložila tisuće dolara u dionice: On je onda pauzirao carine, a tržište je skočilo

Zastupnica Marjorie Taylor Greene, republikanka iz Georgije, kupila je dionice u vrijednosti između 21.000 i 315.000 dolara neposredno prije nego što je predsjednik Donald Trump najavio privremenu pauzu na carine usmjerene na desetke zemalja, što je dovelo do skoka vrijednosti na burzi. Kupnje, objavljene u federalnom izvješću 11. travnja, dolaze u trenutku kada demokrati traže istragu o tome je li Trump sudjelovao u trgovanju na temelju unutarnjih informacija, prenosi USA Today.

Manje od četiri sata prije nego što je 9. travnja na 90 dana pauzirao carine za pojedine zemlje, Trump je na Truth Socialu poručio svojim sljedbenicima: "Ovo je odlično vrijeme za kupnju!!!" Bijela kuća je izjavila da objava odražava predsjednikovu odgovornost "da umiri tržišta i Amerikance u vezi s njihovom ekonomskom sigurnošću." Istog dana, Greene − jedna od Trumpovih najbližih saveznica u Kongresu − kupila je dionice u vrijednosti između 10.000 i 150.000 dolara u tvrtkama Adobe, Apple, NVIDIA, Palantir i Cummins. Dan prije, 8. travnja, Greene je kupila dodatnih 11.000 do 165.000 dolara dionica u tvrtkama kao što su Amazon, FedEx, JP Morgan Chase, Lululemon, Nike, Qualcomm, Tesla i drugim. Također je prodala američke trezorske zapise u vrijednosti između 50.000 i 100.000 dolara.

Tržišta su bila u padu od 2. travnja, kada je Trump najavio carinu od 10 posto na sav uvoz i dodatne "uzvratne" carine protiv desetaka drugih zemalja. Kada je Trump najavio pauzu na "uzvratnim" carinama, S&P 500 zabilježio je najveći porast od 2008., završivši 9,5% više, dok je Nasdaq porastao za 12,2%, što je najveći jednodnevni skok od 2001. Također je zabilježen trenutačni skok od 18% u cijeni dionica Tesle.

"Potpisala sam fiducijarni ugovor koji omogućuje mom financijskom savjetniku da upravlja mojim ulaganjima. Sva moja ulaganja prijavljena su s potpunom transparentnošću", izjavila je Greene. Članovi Kongresa imaju do 45 dana da otkriju bilo kakve kupnje dionica, što znači da su i drugi članovi Kongresa možda kupili ili prodali dionice neposredno prije nego što je predsjednik promijenio svoju carinsku politiku, ali to još nisu otkrili. Zastupnici s obje strane dugo su tražili zabranu trgovanja pojedinačnim dionicama za članove Kongresa dok su na dužnosti, budući da često imaju uvid u političke odluke prije nego što one postanu javne.