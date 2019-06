Trumpova kontroverzna glasnogovornica napušta Bijelu kuću

Sarah Sanders, glasnogovornica američkog predsjednika Donalda Trumpa poznata po fanatičnom branjenju 45. po redu predsjednika Sjedinjenih Država, ali i napadanju medija povlači se s pozicije koja ju je "proslavila", prenosi RT.

Trump se na Twitteru osvrnuo na njezin posao u kući i zaželio joj je sreću u borbi za guvernerku savezne države Arkansas.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....