Trump zaprijetio snažnim napadom, pa ublažio retoriku: 'Ne znam ima li Amerika želudac za to'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će Sjedinjene Države "večeras vrlo snažno napasti Iran" i da na kraju žele zauzeti otok Harg, iransko naftno infrastrukturno središte, nakon međusobnih napada koji su potkopali krhko primirje. Iranski izvori i zapadni dužnosnici rekli su da su se intenzivirali neizravni američko-iranski pregovori o preliminarnom mirovnom sporazumu. No, pogoršanje neprijateljstava ovog tjedna potkopalo je izglede za skorašnji kraj rata koji traje više od tri mjeseca.

Trump je zaprijetio novim udarima na Iran nakon što su dvije strane u četvrtak drugi dan zaredom razmijenile zračne napade. "Sjedinjene Države će VEČERAS VRLO JAKO udariti na Iran (čija je mornarica, zračne snage, radar, protuzračna obrana i svi drugi oblici obrane, zajedno s većinom njegovih ofenzivnih sposobnosti, NESTALA!)," rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama. „U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, zauzet ćemo otok Harg i druge točke naftne infrastrukture te preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i plina“, rekao je, misleći na glavno iransko naftno središte.

Pregovori o zaustavljanju sukoba su zastali, ali tri iranska izvora i zapadni dužnosnici rekli su da se neizravni američko-iranski razgovori nastavljaju, a neka pitanja tek treba detaljno raspraviti, uključujući mehanizam za oslobađanje milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava. Odražavajući stav da je vojna akcija postala dio napetih pregovora, američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je u srijedu: „Ako moramo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama, i u tome smo vrlo dobri“, izjavio je Hegseth.

Nedugo nakon toga, u gostovanju na Fox Newsu, američki predsjednik ipak je ublažio ranije ratoborne poruke. Priznao je da bi zauzimanje Harga bila njegova osobna 'želja i preferencija', no istodobno je istaknuo kako nije siguran postoji li među Amerikancima dovoljno potpore za takvu vojnu akciju. "Ne znam ima li Amerika želudac za to, mislim da bi nas voljeli vidjeti kako se vraćamo kući", rekao je.

U razgovoru je naglasio da Washington i dalje vodi pregovore s Teheranom o mogućem sporazumu, premda je pritom istaknuo kako su Iranci vrlo ponosan narod. Dodao je i da bi radije izbjegao napade na civilnu infrastrukturu, poput mostova i elektrana, te poručio da ni u kojem slučaju ne želi dovesti iranske građane u situaciju da ostanu bez pitke vode.