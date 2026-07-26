Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTRAGA PREKINUTA

Od planinara iz BiH opraštaju se udruženja planinara, dužnosnici, potraga još traje

Banja Luka: Konferencija za medije nakon 20. Skupštine dioničara tvrtke "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH"
Foto: Dejan Rakita / Pixsell
1/3
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
26.07.2026.
u 17:02
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je i da će se proglasiti Dan žalosti u Federaciji BiH.

Udruženja planinara i brojni dužnosnici u Bosni i Hercegovini opraštaju se i objavljuju identitet petero planinara koji su nestali jučer u snježnjoj oluji na planini Elbrus, iako ruske vlasti, kao ni institucije BiH, još nisu službeno potvrdile da su svi smrtno stradali. 

Prema dosad službeno potvrđenim informacijama iz Rusije, pronađena su tijela dvoje planinara, dok sudbina preostalo troje još nije službeno potvrđena. Još dvoje planinara je spašeno. Veleposlanik BiH u Rusiji Ivan Orlić izjavio je da je u akciji na planini Elbrusu angažirano 16 spasilaca. Dodao je da je potraga privremeno obustavljena zbog izrazito loših vremenskih uvjeta.

Izraze sućuti obiteljima stradalih uputili su članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić. Bećirović je poručio da je s velikom tugom primio vijest o tragediji na Elbrusu, a Komšić uz izraze sućuti obiteljima žrtava te poželio oporavak i siguran povratak preživjelim članovima ekspedicije.

Od planinara su se oprostile kolege iz planinarskih udruženja iz Zenice koja su objavila njihov identitet. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će se vlada ovoga entiteta uključiti u organizaciju prijevoza tijela stradalih u Bosnu i Hercegovinu, kao i u povratak dvoje preživjelih članova ekspedicije. Najavio je i da će se proglasiti Dan žalosti u Federaciji BiH.
Ključne riječi
Elbrus potraga tragedija BiH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!