Trump oštro o Musku: 'Morat će snositi vrlo ozbiljne posljedice ako to učini'

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je poručio da će Elon Musk snositi "vrlo ozbiljne posljedice" ako odluči financirati demokratske kandidate koji se protive republikanskom proračunskom zakonu (GOP), izvještava NBC News. - Ako to učini, morat će snositi posljedice zbog toga - rekao je Trump u telefonskom razgovoru za NBC. Na dodatno pitanje o kakvim se posljedicama radi, Trump nije želio otkriti više detalja. Donedavni bliski odnos Trumpa i Muska posljednjih je dana narušen. Trump je potvrdio da nema želju popraviti odnos s izvršnim direktorom Tesle i SpaceX-a. „Ne”, kratko je odgovorio na pitanje želi li ponovno uspostaviti kontakt. Na pitanje je li njihov odnos završen, rekao je: „Pretpostavljam da jest, da.”

Sukob dvojice moćnika dodatno se rasplamsao ovog tjedna razmjenom oštrih poruka na platformama X i Truth Social. Odnos između Muska i Trumpa doživio je ozbiljan preokret nakon objave zakonskog prijedloga poznatog kao One Big Beautiful Bill Act (Veliki lijepi zakon, kako ga Trump naziva). Taj zakon uključuje porezne olakšice, povećanje proračuna za obrambene aktivnosti, sigurnost granica, ali smanjenjem ulaganja u socijalne programe, zdravstvenu zaštitu i sl. Musk ga je izrazito kritizirao, a Trump je u četvrtak uzvratio: „Vrlo sam razočaran jer je Elon znao kako zakon funkcionira. Puno sam mu pomogao, razočaran sam u njega".

Ubrzo nakon toga, Musk je na platformi X objavio niz oštrih poruka, uključujući i izbrisani post u kojem je pozvao na Trumpov opoziv, te drugi u kojem je tvrdio da bi Trumpova carinska politika mogla izazvati recesiju kasnije ove godine. Njihova online prepucavanja prenosi NBC. Trump je na to odgovorio na Truth Socialu: „Nemam ništa protiv toga što je Elon okrenuo leđa, ali to je trebao učiniti prije nekoliko mjeseci.” U drugoj objavi Trump je poručio: „Najlakši način da uštedimo milijarde dolara u proračunu jest da ukinemo Elonove državne subvencije i ugovore. Uvijek sam se čudio što to Biden nije napravio!”, Musk je ranije ovog tjedna objavio i sada izbrisanu objavu kojom podsjeća na nekadašnje veze Donalda Trumpa s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Trump je to komentirao riječima: „To se zove ‘stara vijest’. O tome se govori godinama. Čak je i Epsteinov odvjetnik rekao da nemam nikakve veze s tim".

Trump je ipak zaključio da je ovaj sukob barem donio jednu korist: „Mislim da je Elon istaknuo snage tog zakona jer su se ljudi koji ranije nisu bili fokusirani – počeli fokusirati, i sada vide koliko je dobar. U tom smislu, to je bila velika usluga. Ali mislim da je šteta što je Elon toliko potišten i slomljenog srca.” - kazao je za NBC.