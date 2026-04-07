Preminuo Christian Schwarz-Schilling, bivši Visoki predstavnik za BiH

Dugogodišnji demokršćanski političar, ministar u kabinetu Helmuta Kohla i bivši Visoki predstavnik za BiH Christian Schwarz-Schilling preminuo je u 95. godini života, objavila je Kršćansko-demokratska unija (CDU) u utorak. „Demokršćanski političar preminuo je u svom domu u saveznoj pokrajini Hessen na Uskrsni ponedjeljak“, objavio je CDU za pokrajinu Hessen.

„S Christianom Schwarz-Schillingom gubimo jednog velikog demokrata i političara s jasnim stajalištima. Njegovo zalaganje za mir, slobodu i razumijevanje, posebice na Balkanu, ostat će trajno upamćeni“, priopćio je CDU za pokrajinu Hessen gdje je Schwarz-Schilling dugi niz godina obnašao funkciju glavnog tajnika stranke.

Demokršćanski političar je na jugoistoku Europe poznat po svojoj ulozi u ratovima u devedesetima i posebice zbog zauzimanja za Bosnu i Hercegovinu. U prosincu 1992. Schwarz-Schilling je dao ostavku na mjestu ministra pošte i telekomunikacija u znak protesta zbog pasivnosti njemačke vlade naspram događaja u Bosni i Hercegovini. Schwarz-Schilling je od 2006. do 2007. bio i Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH (OHR), ali je dao ostavku nakon optužbi da provodi krivu strategiju i da je previše popustljiv naspram vodstva Republike Srpske.

Tijekom njegovog vođenja ministarstvom pošte i telekomunikacija u osamdesetima je provedena privatizacija i uvedena kabelska televizija. Iz tog razdoblja potječu i optužbe za korupciju nakon što je otkriveno da je tvrtka njegove supruge dobila unosne poslove u procesu transformacija telekomunikacijskog sustava.