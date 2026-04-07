Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BLIŽE SE IZBORI

Orbánov protivnik žestoko reagirao na gosta iz SAD-a: 'Nijedna strana zemlja ne smije se miješati'

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/7
Autor
Dora Taslak
07.04.2026.
u 14:52

Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu, poručio je čelnik oporbe Péter Magyar

Svega pet dana dijeli Mađarsku od ključnih parlamentarnih izbora, na kojima dugogodišnjem premijeru Viktoru Orbánu prijeti poraz. Iz SAD-a su se posljednjih tjedana često čule podrške aktualnom čelniku, posebice od predsjednika Donalda Trumpa koji ga je nazivao istinski jakim i moćnim vođom, kao i velikim prijateljem. Sada je, kako bi se podrška nastavila u posljednjim danima predizborne kampanje, u Budimpeštu stigao JD Vance, američki potpredsjednik.

No, taj posjet nije dobro "sjeo" Orbánovom protivniku, čelniku oporbe Péteru Magyaru. On je, povodom posjeta američkog potpredsjednika Budimpešti, izdao oštru objavu u kojoj stoji: "Nijedna strana zemlja ne smije se miješati u mađarske izbore. Ovo je naša zemlja. Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu - ona se piše na mađarskim ulicama i trgovima. Još samo pet dana!"

Orbánu prema anketama prijeti poraz na parlamentarnim izborima 12. travnja pa je posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini. Okidač za žestoki krug napetosti s Kijevom bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda Družba kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom. Kao odgovor, mađarski premijer blokirao je daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. 

Krajem ožujka stigla mu je Trumpova poruka puna pohvala, u kojoj je američki čelnik pozvao Mađare za glasaju za njega. "Radujem se nastavku bliskog rada s njim kako bi obje naše zemlje mogle dodatno napredovati na ovom izvanrednom putu prema uspjehu i suradnji. Bilo mi je drago što sam 2022. godine podržao Viktora za ponovni izbor, i čast mi je to učiniti ponovno. Dan izbora je 12. travnja 2026. Mađarska: izađi i glasaj za Viktora Orbána. On je istinski prijatelj, borac i pobjednik, i ima moju potpunu podršku za ponovni izbor na mjesto premijera Mađarske – Viktor Orbán nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske. Ja sam s njim do kraja!", ustvrdio je Trump u svojoj objavi na platformi Truth Social. 
Trump u govoru više puta kritizirao američke saveznike: "NATO nam nije pomogao"
Ključne riječi
Peter Magyar JD Vance Mađarska Viktor Orban

Komentara 2

Pogledaj Sve
KlimaveLaži
KlimaveLaži
15:26 07.04.2026.

Čuj to ne piše se u Bruxellesu...zbilja si vjerodostojan mađarskom narodu...orban ima uza se najmoćnije ljude i države svijeta i samo mi je krivo što mi slijedimo propalu u amoralu britaniju preko ursule i poslušnika! 100% sam siguran da bi bi eu imala puuuno vise koristi da je orban umjesto ursule !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!