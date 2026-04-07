Orbánov protivnik žestoko reagirao na gosta iz SAD-a: 'Nijedna strana zemlja ne smije se miješati'

Svega pet dana dijeli Mađarsku od ključnih parlamentarnih izbora, na kojima dugogodišnjem premijeru Viktoru Orbánu prijeti poraz. Iz SAD-a su se posljednjih tjedana često čule podrške aktualnom čelniku, posebice od predsjednika Donalda Trumpa koji ga je nazivao istinski jakim i moćnim vođom, kao i velikim prijateljem. Sada je, kako bi se podrška nastavila u posljednjim danima predizborne kampanje, u Budimpeštu stigao JD Vance, američki potpredsjednik.

No, taj posjet nije dobro "sjeo" Orbánovom protivniku, čelniku oporbe Péteru Magyaru. On je, povodom posjeta američkog potpredsjednika Budimpešti, izdao oštru objavu u kojoj stoji: "Nijedna strana zemlja ne smije se miješati u mađarske izbore. Ovo je naša zemlja. Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu - ona se piše na mađarskim ulicama i trgovima. Još samo pet dana!"

Orbánu prema anketama prijeti poraz na parlamentarnim izborima 12. travnja pa je posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini. Okidač za žestoki krug napetosti s Kijevom bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda Družba kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom. Kao odgovor, mađarski premijer blokirao je daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura.

Krajem ožujka stigla mu je Trumpova poruka puna pohvala, u kojoj je američki čelnik pozvao Mađare za glasaju za njega. "Radujem se nastavku bliskog rada s njim kako bi obje naše zemlje mogle dodatno napredovati na ovom izvanrednom putu prema uspjehu i suradnji. Bilo mi je drago što sam 2022. godine podržao Viktora za ponovni izbor, i čast mi je to učiniti ponovno. Dan izbora je 12. travnja 2026. Mađarska: izađi i glasaj za Viktora Orbána. On je istinski prijatelj, borac i pobjednik, i ima moju potpunu podršku za ponovni izbor na mjesto premijera Mađarske – Viktor Orbán nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske. Ja sam s njim do kraja!", ustvrdio je Trump u svojoj objavi na platformi Truth Social.