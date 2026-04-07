Grčka ima rješenje za dronove koje štedi milijune eura: Novi sustav ih ruši bez ijednog metka

Grčka privlači međunarodnu pozornost svojim protudronskim sustavom Centauros, isplativom platformom elektroničkog ratovanja koja se već dokazala u borbenim operacijama protiv Houthi dronova u Crvenom moru. Ovaj sustav, nazvan po mitskom biću koje simbolizira neukrotive sile prirode, koristi tehnologiju elektroničkog ratovanja za otkrivanje i neutralizaciju bespilotnih letjelica bez upotrebe streljiva, javlja Euronews.

Sustav je razvila državna tvrtka Helenska zrakoplovna industrija (EAV), a djeluje tako da neutralizira bespilotne letjelice ometanjem komunikacijskih i navigacijskih signala, umjesto njihovog uništavanja projektilima. Direktor sektora elektronike u EAV-u, Kyriakos Enotiadis, istaknuo je da je sustav izazvao interes i izvan Grčke i Cipra, uključujući Armeniju i zemlje Zaljeva. 'Riječ je o sustavu koji je testiran u borbenim uvjetima i znatno je isplativiji od tradicionalnih metoda', rekao je.

Centauros funkcionira tako da na velikim udaljenostima detektira i ometa radijske signale dronova, čime operaterima omogućuje dragocjeno vrijeme za reakciju. Kako pojašnjava Enotiadis, riječ je o sustavu koji može uhvatiti signal bespilotne letjelice s vrlo velikih udaljenosti, što omogućuje bržu i učinkovitiju neutralizaciju bez trošenja streljiva.

Ključna prednost ovog sustava je to što koristi isključivo električnu energiju, čime se znatno smanjuju troškovi u odnosu na obrambene sustave koji se oslanjaju na projektile. Centauros ima domet između 25 i 40 kilometara te može istodobno djelovati na više ciljeva, stvarajući, kako navodi Enotiadis, 'veliki zaštitni kišobran' bez stvarnog ograničenja broja dronova koje može neutralizirati unutar svog područja.

Sustav je u srpnju 2024. koristila grčka fregata Psara tijekom operacije Europske unije Aspides u Adenskom zaljevu, kako bi se obranila od napada Houthi dronova. Brod je tada djelovao na četiri drona, dva su oborena, dok su se preostala povukla, a dio presretanja ostvaren je isključivo pomoću sustava Centauros.

Enotiadis je istaknuo da su slične operacije presretanja jeftinih dronova do sada znale stajati stotine milijuna eura, dok ovaj sustav, koji se temelji na električnoj energiji, predstavlja dugoročno održivije rješenje. Centauros se može instalirati na fiksne objekte, montirati na vozila za mobilne operacije ili integrirati u pomorske platforme. Iako je prvotno razvijen za kopnenu uporabu, brzo je prilagođen i za ugradnju na ratne brodove.

Razvoj sustava se nastavlja jer se tehnologija dronova brzo mijenja, što zahtijeva stalna unapređenja. Centauros je dio šireg programa elektroničkog ratovanja koji uključuje projekte Hyperion i Telemach. Grčka planira uložiti 800 milijuna eura u obrambene inovacije u idućem desetljeću, u sklopu šireg programa modernizacije vojske koji traje do 2036. godine. Cijena sustava Centauros iznosi oko dva milijuna eura po jedinici, što je znatno manje u usporedbi sa standardnim protuzračnim sustavima koji koriste projektile.