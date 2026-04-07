Posjet potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane Ivana Anušića hrvatskoj tvrtki RIZ Profesionalna elektronika

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić posjetio je danas hrvatsku tvrtku RIZ Profesionalna elektronika, gdje su mu predstavljeni prošireni proizvodni pogoni i kapaciteti za daljnji razvoj TAKRAD radio sustava.

Tijekom posjeta potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane se, zajedno s izaslanstvom Ministarstva obrane, upoznao s proširenim proizvodnim kapacitetima TAKRAD radio sustava, a u sklopu prezentacije se razgovaralo o dosadašnjoj te budućoj suradnji tvrtke s MORH-om. Tijekom razgovora, naglašena su nova tehnološka rješenja iz domene dizajniranja radio komunikacijskih sustava koja se razvijaju i proizvode u Hrvatskoj. Naglasak je stavljen na tehnološka rješenja koja se razvijaju i proizvode u Hrvatskoj te na kapacitete tvrtke u području obrambene industrije. Uz potporu i organizaciju Ministarstva obrane RH i Hrvatske gospodarske komore, provedena je evaluacija RIZ Profesionalne elektronike u kategoriji djelatnosti „proizvodnje i usluge elektronike, ICT i digitalne tehnologije“, čime je potvrđena prepoznatljivost ove tvrtke u okviru nacionalne obrambene industrije.

Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je „U obilasku tvrtke RIZ Profesionalna elektronika danas sam se još jednom uvjerio u snagu, kvalitetu i inovativnost rješenja te tvrtke čija je tradicija desetljećima duga budući da je sljednica dijela tvrtke RIZ koja je proizvodila namjensku vojnu i drugu komunikacijsku opremu. Ministarstvo obrane i Vlada RH posebno vode računa o domaćoj industriji jer razvijene i snažne tvrtke s područja obrane znače i veću neovisnost o stranim dobavnim lancima, ali i veću sigurnost posebno u nestabilnim geopolitičkim i sigurnosnim uvjetima. Ulaganje u sigurnost ujedno je i ulaganje u domaće tvrtke, odnosno u hrvatsko gospodarstvo. U opremanju i modernizaciji Hrvatske vojske, hrvatska obrambena industrija ima važnu ulogu“.

„Ostvarena je dugogodišnja suradnja s Ministarstvom obrane, izgrađeno je povjerenje u proizvode i usluge hrvatskih tvrtki, kao što je to primjer i RIZ Profesionalne elektronike. Ponosni smo što razvijamo rješenja temeljena na vlastitom znanju i tehnologiji. Nastavljamo ulagati u razvoj i inovacije kako bismo dodatno unaprijedili sposobnosti naših komunikacijskih sustava i pridonijeli modernizaciji Oružanih snaga Republike Hrvatske“ - izjavio je direktor, g. Ivan Baketa.

TAKRAD radio sustavi bazirani su na SDR tehnologiji, dizajnirani prema zahtjevima korisnika kako bi u konačnici postali prirodna veza vojnika s mrežom, a komunikacijska potpora omogućuje vojniku potpuno usredotočenje na provedbu misije. Rješenje je to koje Oružane snage RH operativno koriste već nekoliko godina.