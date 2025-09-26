Trump uz Ukrajinu? Političari u Kijevu oprezni: 'On zapravo pere ruke od rata'

Američki predsjednik Donald Trump iznenada je promijenio retoriku u vezi s ratom koji Rusija vodi protiv Ukrajine. Na društvenoj mreži Truth Social napisao je da Ukrajina može povratiti sve svoje teritorije i „možda ići i dalje od toga“. Prije toga je Trump govorio na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i u New Yorku se, između ostalog, sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

U svojoj objavi Trump je naveo da „potpuno razumije vojnu i gospodarsku situaciju u Ukrajini i Rusiji“. „Mislim da je Ukrajina, uz potporu Europske unije, sposobna boriti se i povratiti cijelu Ukrajinu u njezinom izvornom obliku. Uz vrijeme, strpljenje i financijsku pomoć Europe, a posebno NATO-a, obnova izvornih granica, odakle je ovaj rat i počeo, svakako je moguća opcija. Zašto ne? Rusija već tri i pol godine vodi besciljan rat, koji bi prava vojna sila mogla dobiti za manje od tjedan dana“, rekao je američki predsjednik.

Trump je to ponovio i na sastanku s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, rekavši da bi se Rusija mogla pokazati kao „papirnati tigar“, jer su njezini uspjesi, unatoč ogromnim ljudskim gubicima, ograničeni. Ipak, Trump je naglasio da će rat Rusije protiv Ukrajine trajati još dugo.

Zelenski pozitivno iznenađen

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Trumpove riječi doživljlava kao pozitivan signal. „Bilo je malo iznenađenje za mene, ali sam vidio vrlo pozitivan signal da će Trump i Amerika biti uz nas do kraja rata. Vidjet ćemo, ali neka Bog da da tako i bude“, rekao je ukrajinski predsjednik u intervjuu za Fox News.

Nakon sastanka s Trumpom, Zelenski je naglasio da je razgovor bio „dobar" i „najopsežniji" do sada, dodavši da sada ima bolji odnos s predsjednikom Trumpom nego ranije. Poznato je da je sastanak između Zelenskog i Trumpa u Ovalnom uredu u veljači ove godine završio raspravom pred kamerama, tijekom koje je ukrajinski predsjednik pokušao objasniti poziciju Ukrajine koja se brani svim raspoloživim sredstvima od Rusije. Na kraju je Zelenskom tada faktički rečeno da napusti Bijelu kuću.

Sada je američki predsjednik izrazio divljenje hrabrosti ukrajinskog čelnika. „On je hrabar čovjek i vodi žestoku borbu“, citirala je Bijela kuća Trumpa na mreži X.

Što ukrajinski političari misle o Trumpovim izjavama?

Promjena u Trumpovoj retorici vjerojatno je povezana s činjenicom da je, kako smatra savjetnik predsjednika Ukrajine Mihajlo Podoljak, „Trump je shvatio da je Putin očito potpuno uništio svoju reputaciju“. „Trump je vjerovao da bi njegovo ranije poznanstvo s Putinom moglo omogućiti da pronađe rješenje za veliki, fundamentalni paneuropski sukob, u kojem bi SAD imale snažnu ulogu. Ali shvatio je da je to iluzija“, rekao je Podoljak za DW.

Po njegovu mišljenju, najvažniji rezultat promjene Trumpove retorike je spremnost američkog predsjednika da „mnogo više oružja preko NATO-a proda europskim zemljama“. „Sve to mora biti na bojištu“, naglasio je. Podoljak je zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama na pritisku na Europu kako bi se „od restriktivnih sankcija protiv Rusije koje djeluju nepovezano, 18 paketa sankcija, prešlo na prave zabrane, uključujući i sekundarne sankcije protiv zemalja koje kupuju ruske energente“. Ekonomski pritisak na Rusiju je učinkovito sredstvo da se Kremlj odvrati od nastavka rata, smatra Podoljak.

Oleksij Gončarenko iz oporbene „Europske solidarnosti“ u ukrajinskom parlamentu upozorava na pretjerani optimizam koji je nastao nakon Trumpovih izjava o Ukrajini. Njegove riječi ne znače pravu pomoć, već pokazuju da predsjednik SAD želi povući se iz sukoba. „Trump ne govori o pobjedi Ukrajine, nego pere ruke od rata. Izravno kaže: 'Dogovorite se s EU. Nadam se da ćete uspjeti. Sretno svima!'“, napisao je Gončarenko na Telegramu.



Ni među zastupnicima stranaka koje podržavaju Zelenskog ne vlada poseban optimizam. Zastupnik stranke „Sluga naroda“, Danilo Hetmancev, vjeruje da je Trump konačno shvatio da Rusija ne želi mir. „Trumpova izjava da će rat trajati još dugo zapravo je loš scenarij. To znači da čak ni Trump, koji je vjerovao da može brzo okončati rat u Ukrajini i dobiti Nobelovu nagradu za mir, više nije siguran u takav ishod“, napisao je Hetmancev na Telegramu.

Što bi moglo stajati iza nove Trumpove retorike?

Direktor Centra za društvena istraživanja „Ukrajinski meridijan“, Dmitro Levus, vjeruje da je Trumpova promijenjena pozicija rezultat kontinuiranog rada Ukrajine i njezinih europskih partnera. Kijev je ustrajao u svom stavu, a posjet ukrajinskog predsjednika Washingtonu zajedno s čelnicima EU i NATO-a bio je uspjeh za Ukrajinu, kaže Levus za DW.

Također, i sama Rusija je utjecala na Trumpovu poziciju. Unatoč ustupcima, Moskva je ostala pri svojim stavovima, pokazujući nadmenost i težeći kapitulaciji Kijeva. To je, smatra politolog, moglo razočarati Trumpa.

Oleksandar Krajev, stručnjak za Sjevernu Ameriku iz analitičkog centra „Ukrajinska prizma“, ne krije svoju skepsu. „Još uvijek to izgleda kao Trumpova 'papagajska diplomacija'. Ponavlja ono što najčešće čuje i koje informacije mu posljednje dolaze. Trump se sastao s europskim i ukrajinskim delegacijama, održava komunikaciju i govori ono što želimo čuti. Već je u svojim knjigama pisao da ljudima treba govoriti ono što žele čuti kako bi se postigao dogovor“, rekao je Krajev za DW.

Trump trenutno zahtijeva od Europe da uvede sankcije Kini, Indiji i drugim saveznicima Rusije, dok on sam želi ostati posrednik, dodaje Krajev. Zato je Trumpova nova retorika ispravan i pozitivan korak za Ukrajinu, ali iza toga stoje i njegovi vlastiti interesi.

I bivši novinar, politički strateg i sadašnji vojnik Taras Berezovec vjeruje da je Trumpova nova retorika o Ukrajini posljedica promijenjene taktike Sjedinjenih Američkih Država prema Kini. „Cilj ove izjave je podići ulog, ne prema Moskvi, već prema Pekingu. Siguran sam da je vojna parada na Trgu nebeskog mira impresionirala Trumpa i da sada provocira i iritira svog glavnog protivnika. Zbog toga dolazi do promjene stava. Ali Trumpova se procjena može već sutra radikalno promijeniti i to treba prihvatiti mirno, bez euforije i bez očaja“, piše Berezovec na Telegramu.