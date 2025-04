Trump u velikom intervjuu zaprepastio odgovorom: 'Krim će ostati s Rusijom. Znate li čiji je ovo rat?'

Američki predsjednik Donald Trump za Time je dao veliki intervju koji je objavljen, a razgovor je vođen 22. travnja. Na pitanje hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin sklopiti mir, Trump je rekao: "Da, mislim da Putin hoće. Mislim da bi Putin radije to učinio na drugačiji način. Mislim da bi radije otišao i uzeo cijelu stvar. I mislim da zbog mene, vjerujem da sam jedini koji može postići pregovore o ovoj stvari. I mislim da smo daleko. Imali smo vrlo dobre razgovore i vrlo smo blizu dogovora. I ne vjerujem da bi itko drugi mogao sklopiti takav dogovor". Kazao je da misli da Ukrajin nikada neće moći ući u NATO. "Mislim da je tako od prvog dana, mislim da je tako, mislim da je ono što je uzrokovalo početak rata bilo kada su počeli razgovarati o pridruživanju NATO-u. Da se to nije spomenulo, bile bi puno veće šanse da ne bi ni počelo".

Na pitanje treba li Krim pripasti Rusima, Trump je rekao: "Pa Krim je otišao Rusima. Uručio im ga je Barack Hussein Obama, a ne ja. Uz to, hoće li ga moći vratiti? Imali su svoje Ruse. Oni su tamo imali svoje podmornice mnogo prije bilo kojeg razdoblja o kojem govorimo, mnogo godina. Ljudi na Krimu uglavnom govore ruski. Ali ovo je dao Obama. Ovo nije dao Trump. Bi li mi to bilo oduzeto kao što je oduzeto Obami? Ne, ne bi se dogodilo. Krim, da sam ja bio predsjednik, ne bi bio uzet".

Jedno od zanimljivijih pitanja postavljenih Trumpu je bi li njemu u dogovoru bilo prihvatljivo da Krim i četiri druge regije koje je Rusija uzela od Ukrajine pripoje Rusiji prema konačnom dogovoru. "Hoće li Krim ostati s Rusijom — moramo razgovarati samo o Krimu jer se to uvijek spominje. Krim će ostati s Rusijom. I Zelenski to razumije, i svi razumiju da je to s njima dugo vremena. Bilo je s njima puno prije nego što je Trump došao. Opet, ovo je Obamin rat. Ovo je rat koji se nije trebao dogoditi. Ja to zovem ratom koji se nije trebao dogoditi", kazao je.