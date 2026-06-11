Trump tvrdi da su postigli veliko rješenje s Iranom: 'Hormuški tjesnac uskoro će biti otvoren'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će Hormuški tjesnac biti otvoren čim se potpiše "veliko rješenje" rata u Iranu, za što je rekao da očekuje u idućih nekoliko dana. "Upravo smo postigli veliko rješenje rata s Iranom. Tjesnac će se službeno otvoriti čim ga potpišemo, što bi moglo biti uskoro, možda tijekom vikenda u Europi", najavio je Trump u Ovalnom uredu.

Dodao je da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i čelnicima Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Bahreina, Kuvajta i drugih zemalja regije. Rekao je da će uskoro razgovarati i s turskim predsjednikom Erdoganom. "Najvažnije je da imamo sporazum da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je bila cijela svrha onoga što smo morali proći da bismo to postigli. Dakle, to je vrlo velika stvar", rekao je Trump.

Ranije u četvrtak otkazao je nove napade na Iran, rekavši da su "konačne točke" početnog mirovnog sporazuma odobrene i da će detalji ceremonije potpisivanja biti uskoro objavljeni. Trump je rekao da vjeruje da je iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei odobrio sporazum sa SAD-om. Sporazum je opisao kao "vrlo snažan memorandum o razumijevanju", dodajući da je "malo konceptualan", ali da će se provesti.

Iranska novinska agencija Fars izvijestila je da će Teheran vjerojatno odobriti sporazum, iako još nije dao službeni odgovor. Otkazivanje napada dogodilo se nekoliko sati nakon što je predsjednik rekao da će američka vojska napasti Iran treću noć zaredom. Od sredine ožujka Trump je više puta tvrdio da je dogovor s Iranom o okončanju rata blizu. Dvije strane su razmjenjivale udare tijekom cijelog tjedna, kršeći primirje postignuto u travnju.