Dramatično spašavanje u Dubrovniku: Valovi zarobili kupače i spasiteljicu, pokrenuta velika akcija

Tri osobe spašene su u ponedjeljak popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixos nakon što zbog velikih valova nisu uspjele izaći na kopno, potvrdila je dubrovačka policija. Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali ni jedan nije uspio doći do obale.
U more je potom ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. U akciji spašavanja sudjelovala su plovila Lučke kapetanije i Pomorske policije, uz pomoć građanina na jet-skiju. Dvoje stranih državljana prevezeno je u Opću bolnicu Dubrovnik, gdje im se utvrđuje stupanj ozljeda.Podzemni spremnici na Jelačić-placu podijelili Zagreb! Pitali smo arhitekte jesu li 'ruglo' ili uvode 'red'
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