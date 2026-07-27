'Epidemija nasilja' u Srbiji: Suzavac, batine i ubodi

Najprije ga žena u autobusu zasipa homofobnim uvredama. Zatim nasrće na Aleksandra Savića. Na kraju iz torbe izvlači oštar predmet i njime ga ubada. Liječnici će kasnije u hitnoj službi utvrditi posjekotinu na njegovu listu i ozljede oka. Ono što se Saviću – poznatom i kao drag kraljica Alexis Plastic – dogodilo navečer 11. srpnja u autobusu broj 35 u Beogradu ne događa se često. No nasilje nad ljudima čiji izgled ili aktivnosti ne odgovaraju društvenoj većini u Srbiji, zemlji kandidatkinji za članstvo u Europskoj uniji na Zapadnom Balkanu sve je učestalije, piše njemački DW .

Samo nekoliko sati ranije pisca i programskog direktora književnog festivala „Krokodil” Vladimira Arsenijevića usred bijela dana na Brankovu mostu u središtu Beograda napali su desničarski huligani dok je pripremao komemoraciju povodom genocida u Srebrenici.

U razgovoru za DW nakon napada Alexis Plastic govori o podršci koju dobija. „Mislim da je to još jedan dokaz da je ovo društvo zapravo mnogo bolje nego što mislimo, ali samo nekada su ti loši ljudi, koji su i na pozicijama, osnaženi da budu glasniji od nas“, rekao je. Sve veće nasilje huliganskih skupina, koje se povezuju s okruženjem Srpske napredne stranke (SNS) predsjednika Aleksandra Vučića, kod mnogih ljudi pojačava osjećaj da svatko tko je drukčiji može postati meta. Nitko više nije siguran.

„Nasilje postaje sve normalnija pojava, dok zaštita od njega ni izdaleka nije zajamčena – osobito za one koji ukazuju na društvene ili političke probleme koji nisu popularni u javnosti”, kaže i Matija Stefanović iz srpske LGBTQ+ organizacije „Da Se Zna!”, koja dokumentira nasilje nad queer osobama u zemlji. „Budući da se većina tih napada ne procesuira, a počinitelji rijetko odgovaraju za svoja djela, oni se ne mogu smatrati izoliranim slučajevima”, kaže Stefanović. „Riječ je o sustavnom problemu koji dodatno potiče nasilje i ohrabruje počinitelje da nastave napadati marginalizirane skupine bez straha od ozbiljnijih posljedica.” To nasilje posebno često pogađa queer osobe. Posljednjih godina društvena klima prema LGBTQ+ zajednici u Srbiji postala je znatno neprijateljskija, a queer zajednica sve češće postaje i meta desno nacionalističke vlasti.

Rekordan broj napada U skromnom uredu u jednoj sporednoj ulici u središtu Beograda nalazi se sjedište nevladine organizacije Da Se Zna!. Gotovo ništa ne odaje čime se ondje bave, osim usamljenog orašara u duginim bojama na polici. Da Se Zna! jedina je organizacija koja sustavno dokumentira napade na queer osobe u Srbiji – prijetnje, vandalizam i fizičke napade. „Prošle godine zabilježili smo 110 slučajeva – više nego ikada prije”, kaže Stefanović, koji je programski koordinator organizacije.

To je s jedne strane posljedica činjenice da je organizacija sve poznatija i da je sve više queer osoba spremno prijaviti incidente. S druge strane, razlog su i sve češći dramatični slučajevi koji privlače veliku pozornost javnosti, poput napada na Alexis Plastic. Sredinom svibnja nepoznati počinitelji napali su queer klub „Mornar” u Beogradu suzavcem. Krajem svibnja nepoznate osobe tijekom noći pretukle su transrodnu ženu i njezina partnera do gubitka svijesti. Mnogi queer ljudi u Srbiji boje se otvoreno pokazati svoj identitet. Tako je u istraživanju Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) iz 2025. godine oko 80 posto ispitanika u toj zemlji Zapadnog Balkana izjavilo da izbjegava držati partnera za ruku u javnosti.