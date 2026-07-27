Hrvatski piloti četvrti dan gase veliki požar u Francuskoj, ostvarili već 118 letova: 'Ovo je iznimno kompleksan posao'

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile danas su angažirani u gašenju najvećeg požara u području Somusa pokraj Bordeauxa u Francuskoj Republici. Ovo je četvrti dan angažmana hrvatskih protupožarnih pilota u Francuskoj te su u četiri dana ostvarili 118 letova, 20 sati naleta i izbacili 576 tone vode. Kapetan prve posade u Francuskoj je bojnik Ante Vranjić, a kapetan druge posade je bojnik Ivan Dukić. Bojnik Ivan Dukić javio se iz Francuske i poručio: "Četvrti dan misije gašenja požara u Francuskoj je u tijeku. Sletjeli smo prije sat vremena s gašenja požara zapadno od Bordeauxa. Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnjoj kiši. Međutim, evo kako je danas viša temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava. Požar se, ponovno budi, stoga ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan". Pripadnici 855. protupožarne eskadrile također su angažirani i u Hrvatskoj u najizazovnijem dijelu protupožarne sezone, priopćio je MORH.

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Tako su od 15. lipnja do 27. srpnja 2026. gasili 39 požara diljem Jadranske obale. Tijekom vikenda, u nedjelju, 26. srpnja, dva Canadaira CL-415 bila su angažirana na požarištu na području Krusvara u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 855. protupožarna eskadrila spoj je mladosti i iskustva, a posebno je zanimljiva činjenica da u svom sastavu eskadrila ima mlade pripadnike koji su podijelili svoja iskustva. Koliko odgovoran, izazovan i poseban posao rade najbolje potvrđuju njihovi dojmovi. Mladi poručnik Mislav Petrović ističe: "Ovo je iznimno kompleksan posao, ali prije svega ispunjujući. U trenutku kad se vratimo sa zadaće još smo pod dojmom, pod adrenalinom i tada ne osjećamo taj umor, koji dođe tek dan poslije. U tim trenucima razmjenjujemo dojmove. Svaki put je drugačija situacija, kad iz zraka vidite što se događa i onda zemaljske snage mogu požar do kraja zaustaviti, tada vidim koliko ovi zrakoplovi imaju važnost za našu državu".

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Natporučnik Marino Bukvić, pilot Air-Tractora AT-802 iznio je zapažanja o ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni: "Sezona je malo iznad prosjeka, ali sve stignemo zahvaljujući dobroj organizaciji i dobrom načinu rada. Većina požara je trenutno nastala od prirodnih nepogoda kao što su udari groma". Osim gašenja požara, zračne snage provele su i 23 protupožarna izviđanja duž hrvatskog priobalja kako bi se pravovremeno identificirale rizične situacije i spriječilo širenje mogućih požara. Tijekom intervencija i protupožarnih izviđanja u Hrvatskoj izvršeno je 3.195 letova, ostvareno 481:50 sati naleta, izbačeno je ukupno 15.204,5 tona vode, prevezeno devet osoba i četiri tone tereta te utrošeno 8.635 litara pjenila. U 2026. godini zaprimljeno je 139 zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice za gašenje i izviđanje protupožarnim zrakoplovima, što govori o razmjerima angažmana i težini intervencija koje su bile potrebne.