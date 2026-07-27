FOTO Javili se iz Možemo! 'Ovako je trg izgledao za vrijeme Bandića'

Postavljanje podzemnih spremnika na nekoliko metara od Trga bana Jelačića podijelio je javnost, a o toj temi svoj su stav dali i zagrebački arhitekti. Oglasio se i ministar graditeljstva Branko Bačić, koji je rekao da Grad za ovaj potez nema suglasnost, a gradski je HDZ također osudio ovaj gradski potez. Istaknuli su kako gradska vlast provodi ideje koje će trajno promijeniti izgled središnjeg zagrebačkog trga, smatrajući da je to puno više od urbanističke intervencije.

Na komentare HDZ–a osvrnuli su se iz zagrebačkog ogranka stranke Možemo. U objavi na društvenim mrežama stranku su optužili da su, s bivšim gradonačelnikom Milanom Bandićem, Zagreb pretvorili u Kantograd, s tisućama kontejnera koji su ometali prolaz i nagrđivali izgled grada. Izjavu prenosimo u cijelosti.

– HDZ je zadnji koji ikome može dijeliti lekcije o infrastrukturi za gospodarenje otpadom. U 5 godine koliko su haračili Zagrebom s Milanom Bandićem, nisu napravili apsolutno ništa za unaprjeđenje infrastrukture. Centar grada je bio Kantograd, s tisućama kontejnera na nogostupima koji su ometali prolaz i nagrđivali izgled grada. Nisu izgradili nijedan važan element sustava gospodarenja otpadom koji bi vodio zatvaranju Jakuševca. Ne samo da ih nisu izgradili, nego nisu ni pokrenuli procese koji bi vodili izgradnji centra za gospodarenje otpadom. To nije bilo slučajno – radili su to svjesno kako bi omogućili zaradu privatnicima. Mi smo to promijenili i Zagrepčanima osiguravamo infrastrukturu koja Zagreb čini čišćim, ugodnijim i ljepšim.

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U centru grada ugradili smo podzemne spremnike na 66 lokacija (lokacija na početku Ilice je jedina moguća lokacija za podzemne spremnike u najužem centru grada, zbog podzemnih instalacija na ostalim mjestima i zato da stanari ne moraju hodati više od 200 metara do spremnika). Za razliku od vremena HDZ-a, Trg bana Jelačića više ne služi za vašare sa šatorima i velikim kontejnerima za otpad.

Po cijelom gradu postavljamo i polupodzemne spremnike za odvojeno prikupljeni otpad (zasad na 184 od planiranih 750 lokacija). Napravili smo sve pripremne radnje za gradnju modernog centra za gospodarenje otpadom sa sortirnicom i kompostanom, čije će otvaranje tijekom dvije–tri godine omogućiti da konačno zatvorimo odlagalište Jakuševec. Zagrepčani dobro znaju tko ih je pljačkao i tko je svjesnim i ciljanim neradom omogućavao zaradu privatnicima, a tko radi na izgradnji cjelokupne i zaokružene infrastrukture koja će Zagreb tijekom nekoliko godina učiniti potpuno premreženim podzemnim i polupodzemnim spremnicima, a Grad učiniti neovisnim od privatnika. Zato su nas, među ostalim, dva puta i izabrali da vodimo glavni grad Hrvatske i zato su HDZ-u i onemogućili pristup gradskom proračunu i odlučivanju o gospodarenju otpadom u Zagrebu – ističe se u objavi.