Popravak Pelješkog mosta trajat će godinu dana, sanacija kreće od listopada

Pelješki most već četiri godine povezuje jug Hrvatske s ostatkom zemlje, a u međuvremenu je postao i nezaobilazna atrakcija te omiljeni motiv za fotografiranje brojnih turista. Njegova gradnja, opremanje i napajanje, te gradnja pristupnih cesta ukupno su stajali 470,993.043,40 eura bez PDV-a, a u tu će cijenu vjerojatno biti uključeni i popravci mosta za koje se mora pobrinuti izvođač. Naime, kako su pojasnili iz Hrvatskih cesta, uočeni nedostaci na mostu evidentirani su tijekom redovitih pregleda i kontinuiranog stručnog nadzora konstrukcije Pelješkog mosta, koje Hrvatske ceste provode od njegova puštanja u promet.

Nakon turističke sezone



– Dodatno su angažirane specijalizirane tvrtke i stručnjaci radi provedbe detaljnih analiza i utvrđivanja optimalnog načina otklanjanja nedostatka. Riječ je ponajprije o mikropukotinama u površinskom zaštitnom sloju betona na pilonima mosta. Pukotine su utvrđene isključivo na zaštitnom sloju betona, dok nosiva konstrukcija mosta nije ugrožena niti su utvrđena konstruktivna oštećenja – pojasnili su iz Hrvatskih cesta. Stoga je napravljena analiza, popis oštećenja kako bi izvođač radova mogao otkloniti nedostatke. – Radovi obuhvaćaju uklanjanje površinskog sloja betona na mjestima pojave pukotina, nakon čega će se izvesti obnova zaštitnog sloja i dodatna zaštita. Na pojedinim dijelovima mosta uočeni su i manji nedostaci, poput lokalne pojave korozije na dijelovima čelične konstrukcije te potrebe za manjim injektiranjem na donjim dijelovima stupova. Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju. Naglašavamo kako se ne radi o oštećenjima koja utječu na stabilnost mosta niti postoji bilo kakva ugroza za sigurnost prometa – pojašnjavaju iz Hrvatskih cesta.

Spomenuta oštećenja, naime, i nisu vidljiva prolaznicima, no jesu stručnim službama koje obilaze most i provjeravaju konstrukciju. Sanacija će biti odrađena, no kako bi se izbjeglo da to utječe na promet, napominju, pričekat će završetak turističke sezone. – Početak radova planiran je nakon završetka turističke sezone, tijekom listopada ove godine. Predviđeno je da radovi traju do početka sljedeće turističke sezone, a ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine. Radovi će se izvoditi fazno, postavljanjem skela na pojedinim pilonima, bez zatvaranja Pelješkog mosta za promet – kažu iz Hrvatskih cesta i dodaju da su moguća manja suženja kolnika tijekom izvođenja radova, no zbog radova se ni u kojem slučaju most neće zatvarati za promet. Iz Hrvatskih cesta kažu i da, s obzirom na to da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, u ovom trenutku nisu upoznati s konačnim troškom radova.

Vijek trajanja 100 godina



Podsjetimo, most dug 2440 metara i težak oko 270.000 tona, napravio je konzorcij China Road and Bridge Corporation, a projektni vijek trajanja mosta je više od stotinu godinu. Ministar Branko Bačić komentirao je situaciju naglasivši da su prve pukotine na zaštitnom, odnosno površinskom sloju koji štiti strukturu i konstrukciju mosta od kiše i atmosferilija primijećene još prije, te da ona ne utječu na sigurnost prometa ni stabilnost Pelješkog mosta.