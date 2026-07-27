Šuta: Promijenit ću Split

Promijenit ću Split, poručuje gradonačelnik Tomislav Šuta, predstavljajući niz projekata za koje tvrdi da će u sljedećih nekoliko godina trajno promijeniti lice grada. Od priuštivog stanovanja i novih domova za starije, preko garaža, prometnica i uređenja obalnog pojasa, do obnove sportske infrastrukture, velikih komunalnih zahvata i ulaganja u škole i vrtiće, Šuta tvrdi da Split ulazi u najveći investicijski ciklus u posljednjih nekoliko desetljeća.



Ti su projekti još uvijek uglavnom u fazi pripreme, projektiranja ili ishođenja dozvola, zbog čega građani njihove učinke još ne vide, a najveći dio se sufinancira bespovratnim sredstvima EU. No splitski gradonačelnik tvrdi da je kvalitetna priprema ključ uspješne realizacije te da će se njezini rezultati u idućim godinama početi vidjeti na gotovo svim područjima, uključujući stanovanje, promet, sport, obrazovanje, kulturu i komunalnu infrastrukturu.